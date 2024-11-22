TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Talisca heyecanı! İmza an meselesi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, devre arası transferi için Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile büyük ölçüde anlaştı Kulübü Al Nassr ile bonservis ve maaş konusunda pazarlık yapılıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan ve yıllık 12 milyon Euro kazanan Talisaca'nın maliyetini düşürmek istiyor.
Takım içi dengeleri bozmak istemeyen sarı lacivertli yönetim, Brezilyalı futbolcunun maaşının bir kısmını Suudi kulübünün ödeyeceği kiralama formülü için pazarlık yapıyor.
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