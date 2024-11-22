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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Talisca heyecanı! İmza an meselesi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Talisca heyecanı! İmza an meselesi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, devre arası transferi için Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile büyük ölçüde anlaştı Kulübü Al Nassr ile bonservis ve maaş konusunda pazarlık yapılıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Talisca heyecanı! İmza an meselesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Anderson Talisca konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Talisca heyecanı! İmza an meselesi

Sarı-lacivertli kulüp, Al Nassr kulübü ile görüşmelerini sürdürürken, Anderson Talisca transferi için ciddi mesafe kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Talisca heyecanı! İmza an meselesi

Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye transfer olmayı kabul ettiği ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın bu transferde önemli rol oynayarak oyuncuyu ikna ettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Talisca heyecanı! İmza an meselesi

Fenerbahçe, Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan ve yıllık 12 milyon Euro kazanan Talisaca'nın maliyetini düşürmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Talisca heyecanı! İmza an meselesi

Takım içi dengeleri bozmak istemeyen sarı lacivertli yönetim, Brezilyalı futbolcunun maaşının bir kısmını Suudi kulübünün ödeyeceği kiralama formülü için pazarlık yapıyor.

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