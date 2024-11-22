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Haberler Fenerbahçe Ryan Babel'den Anderson Talisca için flaş transfer sözleri! "Fenerbahçe'ye..."

Ryan Babel'den Anderson Talisca için flaş transfer sözleri! "Fenerbahçe'ye..."

Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Ryan Babel, A Spor'da gündeme dair özel açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 17:14 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 17:21
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SON DAKİKA HABERLERİ | Babel'den flaş Talisca açıklaması!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Ryan Babel, A Spor'da gündeme dair özel açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ | Babel'den flaş Talisca açıklaması!

"MERTENS TRANSFERİNDE GALATASARAY DOĞRU KARARI VERMİŞ"

Galatasaray'ın Mertens transferi hakkında konuşan Babel; "Mertens, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Daha önce bir röportajda biraz eleştirmiştim. Zamanında Falcao ile beraber oynarken daha genç oyuncuları toparlayabilmek için bir durum vardı. Ancak zaman geçtikte Galatasaray daha da yaşlı oyuncuları aldı. Ancak günün sonunda Galatasaray şampiyon oldu, demek ki doğru kararı vermişler." İfadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ | Babel'den flaş Talisca açıklaması!

"BEŞİKTAŞLILAR DİŞLERİNİ SIKMALI"

Hollandalı teknik adam van Bronchorst hakkında da konuşan Babel; "Beşiktaş, son şampiyonluğun ardından sıkıntılı bir döneme girdi. Bence kendileri için öz güven kazanabilecekleri bir döneme girdiler, van Bronckhorst iyi bir tercih. Beşiktaşlılar biraz daha dişlerini sıkmalılar. Güzel şeyler için sabır gerekir." dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ | Babel'den flaş Talisca açıklaması!

Babel eski takımı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Osimhen hakkında fikirlerini paylaştı.

"OSIMHEN KARAR VERMELİ"

"Osimhen harika bir oyuncu, harika bir yeteneği var. Türkiye ona sahip olduğu için mutlu olmalı." Şeklinde övgülerde bulunan Babel; "Kariyerinin geleceğine dair karar vermesi gerekiyor. 'Galatasaray'da mı kalacak yoksa başka bir takıma mı gidecek' bunun kararını vermeli." diyerek sözlerine devam etti.

SON DAKİKA HABERLERİ | Babel'den flaş Talisca açıklaması!

"TALISCA FENERBAHÇE'YE FAYDALI OLUR"

Son olarak Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Talisca'ya da değinen Babel; "Beşiktaş'tayken çok yetenekli bir oyuncuydu. Futbolu takip eden birisi olarak onun Avrupa'da olmasını istersiniz. O böyle bir yol seçti ve saygı duymamız gerekir. Yine de Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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