Ryan Babel'den Anderson Talisca için flaş transfer sözleri! "Fenerbahçe'ye..."

"MERTENS TRANSFERİNDE GALATASARAY DOĞRU KARARI VERMİŞ" Galatasaray'ın Mertens transferi hakkında konuşan Babel; "Mertens, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Daha önce bir röportajda biraz eleştirmiştim. Zamanında Falcao ile beraber oynarken daha genç oyuncuları toparlayabilmek için bir durum vardı. Ancak zaman geçtikte Galatasaray daha da yaşlı oyuncuları aldı. Ancak günün sonunda Galatasaray şampiyon oldu, demek ki doğru kararı vermişler." İfadelerini kullandı.