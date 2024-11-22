Ryan Babel'den Anderson Talisca için flaş transfer sözleri! "Fenerbahçe'ye..."
Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Ryan Babel, A Spor'da gündeme dair özel açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 17:14 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 17:21
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Babel eski takımı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Osimhen hakkında fikirlerini paylaştı.
"OSIMHEN KARAR VERMELİ"
"Osimhen harika bir oyuncu, harika bir yeteneği var. Türkiye ona sahip olduğu için mutlu olmalı." Şeklinde övgülerde bulunan Babel; "Kariyerinin geleceğine dair karar vermesi gerekiyor. 'Galatasaray'da mı kalacak yoksa başka bir takıma mı gidecek' bunun kararını vermeli." diyerek sözlerine devam etti.
"TALISCA FENERBAHÇE'YE FAYDALI OLUR"
Son olarak Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Talisca'ya da değinen Babel; "Beşiktaş'tayken çok yetenekli bir oyuncuydu. Futbolu takip eden birisi olarak onun Avrupa'da olmasını istersiniz. O böyle bir yol seçti ve saygı duymamız gerekir. Yine de Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.
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