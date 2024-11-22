Fenerbahçe Kayserispor maçına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında yarın saat 16.00'da Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.