Varsa yoksa Talisca

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin hazırlıklarına başlamış durumda. Sol bek ve orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin bir numaralı hedefi; Anderson Talisca... Suudi ekibinden ayrılmayı planlayan oyuncu için pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor. Talisca için ilk yaptığı teklif Al-Nassr tarafından reddedilen Fenerbahçe, daha sonra Suudi'lerin kendilerine sunduğu şartları da kabul etmedi.

MAAŞ İÇİN SPONSORLAR HAZIR

Hal böyle olunca iki taraf da bu transferdeki isteklerini güncelleme kararı aldı. Ancak Fenerbahçe cephesinden gelen bilgilere göre; sarı-lacivertliler, Talisca'yı kadrosuna katmak için tüm imkanlarını sefer etme kararı aldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği 30 yaşındaki on numara Al-Nassr ikna edilirse devre arasından sonra sarı-lacivertli formayı giyecek. Fenerbahçe maaş için sponsorları bile ayarlamış durumda.

MENAJERİNİN DERDİ PARA

Talisca'nın durumuyla ilgili Arap medyasında dün bir iddia daha ortaya atıldı. Habere göre; oyuncunun menajeri Carlos Leite, Talisca'nın Al-Nassr ile 2026 sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak istiyor. Leite'nin amacı Talisca'nın 12 milyon euro olan yıllık maaşını 20 milyon euro seviyelerine çekmek.