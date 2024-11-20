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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Nesyri gidiyor Sambacı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

TRANSFER HABERİ: Nesyri gidiyor Sambacı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Fenerbahçe'de En-Nesyri'ye Suudi Arabistan'dan taliplerin çıkmasının ardından sarı-lacivertliler yeni bir golcü için plan yapmaya başladı. Kanarya'nın Faslı golcünün yerine Brezilyalı o golcüyü alacağı kaydedildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Nesyri gidiyor Sambacı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek takımlardan biri olan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. O iddia Nesyri'nin gideceği ve yerine Gabigol'ün geleceği yönünde...

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TRANSFER HABERİ: Nesyri gidiyor Sambacı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Suudi Arabistan'dan iki talibi olan Youssef En-Nesyri'yi iyi bir fiyata elden çıkarmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerin Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan Gabigol lakaplı Gabriel Barbosa Almeida'yla anlaştığı ve Brezilyalı oyuncusunun devre arasında Fenerbahçe'ye imza atacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Nesyri gidiyor Sambacı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Sarı-lacivertli yönetim; 28 yaşındaki Brezilyalı golcüyle 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Hatta son karşılaşmada teknik direktör Felipe Luis'in oynatmak istemesine rağmen Flamengo Yönetimi duruma el koydu ve Gabigol'ün oynamasını engellendi. Sambacı, En-Nesyri giderse sarı-lacivertli formayı giyecek.

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