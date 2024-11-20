TRANSFER HABERİ: Nesyri gidiyor Sambacı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Suudi Arabistan'dan iki talibi olan Youssef En-Nesyri'yi iyi bir fiyata elden çıkarmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerin Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan Gabigol lakaplı Gabriel Barbosa Almeida'yla anlaştığı ve Brezilyalı oyuncusunun devre arasında Fenerbahçe'ye imza atacağı belirtildi.
Sarı-lacivertli yönetim; 28 yaşındaki Brezilyalı golcüyle 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Hatta son karşılaşmada teknik direktör Felipe Luis'in oynatmak istemesine rağmen Flamengo Yönetimi duruma el koydu ve Gabigol'ün oynamasını engellendi. Sambacı, En-Nesyri giderse sarı-lacivertli formayı giyecek.
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