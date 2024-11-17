TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

Fenerbahçe yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldızı takviye etti.
Sarı-lacivertlilerde yapılan bazı transferler büyük bir merakla takip edilmişti.
Kanarya'da transferi sabırsızlıkla beklenen oyunculardan birisi de Youssef En-Nesyri olmuştu.
Faslı yıldız, sarı-lacivertlilerde sezon başında gösterdiği performansla eleştiri oklarını üzerine çekmişti.
Futbolcu son zamanlarda Fenerbahçe'de artan performansıyla taraftarların sevgisini kazanmaya başladı.
Özellikle kafa golleriyle dikkat çeken oyuncu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak Actu Mocro'da yer verilen haberde oyuncunun Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a gitmek üzere olduğu vurgulandı. Bu haberin ardından En-Nesyri ile ilgili gelişmeler, sarı-lacivertli camiada yakından takip ediliyor.