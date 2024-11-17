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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de o futbolcuyla ilgili transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da yıldız isim yakın zamanda Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olabilir. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 16:26
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MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

Fenerbahçe yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldızı takviye etti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

Sarı-lacivertlilerde yapılan bazı transferler büyük bir merakla takip edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

Kanarya'da transferi sabırsızlıkla beklenen oyunculardan birisi de Youssef En-Nesyri olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

Faslı yıldız, sarı-lacivertlilerde sezon başında gösterdiği performansla eleştiri oklarını üzerine çekmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

Futbolcu son zamanlarda Fenerbahçe'de artan performansıyla taraftarların sevgisini kazanmaya başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

Özellikle kafa golleriyle dikkat çeken oyuncu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

Son olarak Actu Mocro'da yer verilen haberde oyuncunun Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a gitmek üzere olduğu vurgulandı. Bu haberin ardından En-Nesyri ile ilgili gelişmeler, sarı-lacivertli camiada yakından takip ediliyor.

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