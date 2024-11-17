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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi Samuel en iyisini açıkladı! Mourinho mu İsmail Kartal mı?

FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi Samuel en iyisini açıkladı! Mourinho mu İsmail Kartal mı?

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız ismi Osayi Samuel, ülke basınını açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız bu zamana kadar çalıştığı en iyi teknik direktörü açıkladı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 09:56
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi Samuel en iyisini açıkladı! Mourinho mu İsmail Kartal mı?

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel, Nijerya basınından Football Fans Tribe'a açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi Samuel en iyisini açıkladı! Mourinho mu İsmail Kartal mı?

Fenerbahçe'deki günlerine değinen Osayi-Samuel, "Türkiye'de hayat güzel. Sakatlığımı atlattım ve oynamaya başladım. Önemli olan da bu, oynayabildiğim kadar maç oynamak." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi Samuel en iyisini açıkladı! Mourinho mu İsmail Kartal mı?

"EN İYİSİ MOURINHO"

Jose Mourinho ile ilişkilerinin nasıl olduğu hakkındaki soruyu yanıtlayan Osayi-Samuel, "Mourinho ile çalışmak çok güzel bir şey. Her günümüz bir sınav gibi ve her gün o sınavı geçmek zorundayız, her gün!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi Samuel en iyisini açıkladı! Mourinho mu İsmail Kartal mı?

Talepleri çok yüksek seviyede. Birlikte çalıştığım en büyük teknik direktör kesinlikle o. Eğer o sizi severse, gelişmeniz için elinden geleni yapıyor. Önemli olan da bu zaten, hocanızın size güvenmesi. Ondan çok şey öğreniyorum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi Samuel en iyisini açıkladı! Mourinho mu İsmail Kartal mı?

Son olarak Manchester United maçı hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Manchester United maçından önce birçok mesaj aldım. O maçı herkesin izleyeceğini biliyordum ve bu beni daha da motive etti. Beni yeterince tanımayan Nijerya halkına da kendimi daha iyi tanıtma fırsatı buldum." dedi.

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