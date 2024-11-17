FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi Samuel en iyisini açıkladı! Mourinho mu İsmail Kartal mı?
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız ismi Osayi Samuel, ülke basınını açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız bu zamana kadar çalıştığı en iyi teknik direktörü açıkladı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Fenerbahçe'deki günlerine değinen Osayi-Samuel, "Türkiye'de hayat güzel. Sakatlığımı atlattım ve oynamaya başladım. Önemli olan da bu, oynayabildiğim kadar maç oynamak." sözlerini sarf etti.
"EN İYİSİ MOURINHO"
Talepleri çok yüksek seviyede. Birlikte çalıştığım en büyük teknik direktör kesinlikle o. Eğer o sizi severse, gelişmeniz için elinden geleni yapıyor. Önemli olan da bu zaten, hocanızın size güvenmesi. Ondan çok şey öğreniyorum." ifadelerini kullandı.
Son olarak Manchester United maçı hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Manchester United maçından önce birçok mesaj aldım. O maçı herkesin izleyeceğini biliyordum ve bu beni daha da motive etti. Beni yeterince tanımayan Nijerya halkına da kendimi daha iyi tanıtma fırsatı buldum." dedi.
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