FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi Samuel en iyisini açıkladı! Mourinho mu İsmail Kartal mı?

Talepleri çok yüksek seviyede. Birlikte çalıştığım en büyük teknik direktör kesinlikle o. Eğer o sizi severse, gelişmeniz için elinden geleni yapıyor. Önemli olan da bu zaten, hocanızın size güvenmesi. Ondan çok şey öğreniyorum." ifadelerini kullandı.



