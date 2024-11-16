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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de planlara dahil edilmeyen oyuncuya Brezilya ekibi talip!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de planlara dahil edilmeyen oyuncuya Brezilya ekibi talip!

Fenerbahçe'nin sezon planlarına dahil edilmeyen Brezilyalı oyuncuya, ülkesi Brezilya'dan talip çıktı. Dış basında yer alan habere göre 10 numara rolünde görev alan oyuncu için sarı lacivertlilere teklif yolda. İşte detaylar... | Son dakika FB transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 13:04 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 13:06
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de planlara dahil edilmeyen oyuncuya Brezilya ekibi talip!

Fenerbahçe, tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde bu sezon güzel sonuçlar elde etmek ve şampiyonluk hasretini gidermek istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de planlara dahil edilmeyen oyuncuya Brezilya ekibi talip!

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren sarı lacivertliler, 26 puan ile Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de planlara dahil edilmeyen oyuncuya Brezilya ekibi talip!

Milli araya girilmeden önce Sivasspor'u ağırladıkları maçta farklı galibiyet elde eden Kanarya için UEFA Avrupa Ligi'nde ise durum biraz daha karmaşık.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de planlara dahil edilmeyen oyuncuya Brezilya ekibi talip!

AZ Alkmaar karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan Süper Lig devi, Avrupa'da 5 puan ile 21. sırada yer alıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de planlara dahil edilmeyen oyuncuya Brezilya ekibi talip!

Öte yandan transfer çalışmalarına yoğunlaşan ekipte sezon planlarına dahil olmayan bir oyuncu için Brezilya'dan talip çıktığı açıklandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de planlara dahil edilmeyen oyuncuya Brezilya ekibi talip!

SPFC'de yer alan habere göre Brezilya Serie A Ligi temsilcisi Sao Paulo FC, Lincoln'ü transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de planlara dahil edilmeyen oyuncuya Brezilya ekibi talip!

Kadrolarını güçlendirmek isteyen ekip, şu anda yine bir Brezilya Serie A ekibi olan Red Bull Bragantino'da forma giyen oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif sunmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de planlara dahil edilmeyen oyuncuya Brezilya ekibi talip!

10 numara pozisyonunda görev alan 26 yaşındaki oyuncu, 2023-2024 sezonunda Bragantino ile çıktığı 45 maçta 5 gol / 3 asist katkısı sundu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de planlara dahil edilmeyen oyuncuya Brezilya ekibi talip!

Devre arasında Bragantino ile sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe forması ile çıktığı 36 maçta ise 3 kez fileleri havalandırmış ve 9 kez golü getiren pası atmıştı.

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