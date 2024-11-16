TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de planlara dahil edilmeyen oyuncuya Brezilya ekibi talip!
Fenerbahçe'nin sezon planlarına dahil edilmeyen Brezilyalı oyuncuya, ülkesi Brezilya'dan talip çıktı. Dış basında yer alan habere göre 10 numara rolünde görev alan oyuncu için sarı lacivertlilere teklif yolda. İşte detaylar... | Son dakika FB transfer haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 13:04 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 13:06
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AZ Alkmaar karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan Süper Lig devi, Avrupa'da 5 puan ile 21. sırada yer alıyor.
Öte yandan transfer çalışmalarına yoğunlaşan ekipte sezon planlarına dahil olmayan bir oyuncu için Brezilya'dan talip çıktığı açıklandı.
SPFC'de yer alan habere göre Brezilya Serie A Ligi temsilcisi Sao Paulo FC, Lincoln'ü transfer etmek istiyor.
Kadrolarını güçlendirmek isteyen ekip, şu anda yine bir Brezilya Serie A ekibi olan Red Bull Bragantino'da forma giyen oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif sunmaya hazırlanıyor.
10 numara pozisyonunda görev alan 26 yaşındaki oyuncu, 2023-2024 sezonunda Bragantino ile çıktığı 45 maçta 5 gol / 3 asist katkısı sundu.
Devre arasında Bragantino ile sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe forması ile çıktığı 36 maçta ise 3 kez fileleri havalandırmış ve 9 kez golü getiren pası atmıştı.
Fenerbahçe'nin planları içerisinde yer almayan oyuncunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro.
Sao Paulo FC ise kısıtlı bütçesi ile nokta atışı transfer yapmak üzere Lincoln için sarı lacivertlilere teklif sunmaya hazırlanıyor.
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