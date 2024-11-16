Nicola Zalewski'den Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması: Benim için zor bir durumdu

Polonyalı oyuncu Nicola Zalewski, Hürriyet'te yer alan habere göre ilk kez Galatasaray gibi önemli bir takımdan teklif aldığını ve karar vermekte zorlandığını söyledi.

"BENİM İÇİN ZOR BİR DURUMDU" Polonya basınından Meczyki'ye açıklama yapan Nicola Zalewski, Galatasaray'ın yaptığı transfer teklifine ilişkin olarak "Benim için zor bir durumdu çünkü ilk defa bu kadar önemli ve özel bir kulüpten teklif aldım. "