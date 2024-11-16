Nicola Zalewski'den Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması: Benim için zor bir durumdu
Yaz transfer sezonunda Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Polonyalı oyuncu Nicola Zalewski, süreçte yaşadıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte genç yıldızın çarpıcı ifadeleri... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
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"Ama bir futbolcunun hayatı böyledir. Benim için karar vermesi güç bir anda ancak şu anda Roma'ya odaklandım. Roma'da kaldığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE VE MOURINHO YANITI
"Galatasaray ile görüştüğün sırada Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile konuştun mu?" sorusuna yanıt veren 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Hayır. Fenerbahçe'ye transferim de söz konusu değildi." dedi.
Bu sezon Roma'da 10 maçta forma giyen Nicola Zalewski, 1 asistlik katkı sağladı.
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