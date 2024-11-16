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Haberler Fenerbahçe Nicola Zalewski'den Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması: Benim için zor bir durumdu

Nicola Zalewski'den Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması: Benim için zor bir durumdu

Yaz transfer sezonunda Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Polonyalı oyuncu Nicola Zalewski, süreçte yaşadıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte genç yıldızın çarpıcı ifadeleri... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 15:22
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Nicola Zalewski'den Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması: Benim için zor bir durumdu

Yaz transfer döneminin sonlarında Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Nicola Zalewski, kendisine yapılan teklif hakkında açıklamalarda bulundu.

Nicola Zalewski'den Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması: Benim için zor bir durumdu

Polonyalı oyuncu Nicola Zalewski, Hürriyet'te yer alan habere göre ilk kez Galatasaray gibi önemli bir takımdan teklif aldığını ve karar vermekte zorlandığını söyledi.

Nicola Zalewski'den Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması: Benim için zor bir durumdu

"BENİM İÇİN ZOR BİR DURUMDU"

Polonya basınından Meczyki'ye açıklama yapan Nicola Zalewski, Galatasaray'ın yaptığı transfer teklifine ilişkin olarak "Benim için zor bir durumdu çünkü ilk defa bu kadar önemli ve özel bir kulüpten teklif aldım. "

Nicola Zalewski'den Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması: Benim için zor bir durumdu

"Ama bir futbolcunun hayatı böyledir. Benim için karar vermesi güç bir anda ancak şu anda Roma'ya odaklandım. Roma'da kaldığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Nicola Zalewski'den Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması: Benim için zor bir durumdu

FENERBAHÇE VE MOURINHO YANITI

"Galatasaray ile görüştüğün sırada Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile konuştun mu?" sorusuna yanıt veren 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Hayır. Fenerbahçe'ye transferim de söz konusu değildi." dedi.

Nicola Zalewski'den Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması: Benim için zor bir durumdu

Bu sezon Roma'da 10 maçta forma giyen Nicola Zalewski, 1 asistlik katkı sağladı.

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