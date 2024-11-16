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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho detayı! Kendi rekorunu kırdı Okan Buruk'u geçemedi...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho detayı! Kendi rekorunu kırdı Okan Buruk'u geçemedi...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe topladığı 26 puanla zirve yarışında Galatasaray'ı takibini sürdürüyor. Jose Mourinho ve ekibi bu sonuçla kendi rekorunu geçerken dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. İşte Okan Buruk detayı... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 09:31
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho detayı! Kendi rekorunu kırdı Okan Buruk'u geçemedi...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 26 puan topladı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho detayı! Kendi rekorunu kırdı Okan Buruk'u geçemedi...

Portekizli teknik adam, meslekdaşı Okan Buruk'un çalıştırdığı ezeli rakibi Galatasaray'ın tam 5 puan gerisinde kaldı...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho detayı! Kendi rekorunu kırdı Okan Buruk'u geçemedi...

61 yaşındaki Jose Mourinho, bu sezon topladığı 26 puanla kendi rekorunu kırdı. Fenerbahçe teknik direktörü, son 10 sezonun en iyi başlangıcına imza attı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho detayı! Kendi rekorunu kırdı Okan Buruk'u geçemedi...

Sarı-lacivertliler'in hocası, 2014- 2015 sezonunda 29 puan toplamıştı. O sezondan sonra en çok puan topladığı sezonu Fenerbahçe ile yaşıyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho detayı! Kendi rekorunu kırdı Okan Buruk'u geçemedi...

Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'den önce Roma kariyerinde İtalya Ligi'nde 3 sezonda ilk 11 haftalar itibarıyla 22 puanı geçemedi. İspanyol devi Real Madrid'le 2012-2013 sezonunda ise İspanya Ligi'nde ilk 11 maçta 23 puan topladı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho detayı! Kendi rekorunu kırdı Okan Buruk'u geçemedi...

Sarı-lacivertliler'in teknik direktörü Jose Mourinho, saha içindeki tercihleri ve saha dışındaki söylemleri ile zaman zaman tartışılsa da en iyi sezon başlangıçlarından birine imza atarak dikkatleri çekmeyi başardı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho detayı! Kendi rekorunu kırdı Okan Buruk'u geçemedi...

MOURINHO'NUN SEZON BAŞLANGIÇLARI

2024-25 Fenerbahçe Türkiye 26
2023-24 Roma İtalya 17
2022-23 Roma İtalya 22
2021-22 Roma İtalya 18
2020-21 Tottenham İngiltere 24
2017-18 M.United İngiltere 23
2016-17 M.United İngiltere 18
2014-15 Chelsea İngiltere 29
2013-14 Chelsea İngiltere 21
2012-13 R.Madrid İspanya 23

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