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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho o ismi gözden çıkardı!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho o ismi gözden çıkardı!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi takıma katılacak oyuncular kadar ayrılması gündemde olan isimlerde belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho sürpriz bir karar alarak o isme takımda yer vermeme kararı aldı. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 11:39
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho o ismi gözden çıkardı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları aralıksız olarak devam ederken, takımdan ayrılması muhtemel isimler ise netleşmeye başladı. Bu oyuncuların başında ise Cengiz Ünder'in geldiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho o ismi gözden çıkardı!

Geçen sezon zaman zaman sakatlıklarla boğuşan milli futbolcu, özellikle İrfan Can Kahveci'nin kariyer sezonunu yaşaması nedeniyle uzun süre yedek kulübesine mahkum kalmıştı. Ünder sezonu 9 gol, 2 asistle tamamlamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho o ismi gözden çıkardı!

Bu sezon ise tecrübeli futbolcu formadan çok uzak kaldı. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi'nde de 1 maçta 101 dakika şans buldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho o ismi gözden çıkardı!

Bunun en büyük sebebi ise Tadic'in sol kanada geçmesi, alternatifinin ise Kahveci olması...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho o ismi gözden çıkardı!

Cengiz bu hamlelerin ardından kanadında 3. oyuncu konumuna düştü. Uzun süreli bir sakatlıkta yaşayan Cengiz'in daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakacağı bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho o ismi gözden çıkardı!

Milliyet'te yer alan haberde teknik direktör Jose Mourinho'nun da milli futbolcunun gidişine onay vereceği öğrenildi.

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