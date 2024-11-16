FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho o ismi gözden çıkardı!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi takıma katılacak oyuncular kadar ayrılması gündemde olan isimlerde belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho sürpriz bir karar alarak o isme takımda yer vermeme kararı aldı. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
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Bunun en büyük sebebi ise Tadic'in sol kanada geçmesi, alternatifinin ise Kahveci olması...
Cengiz bu hamlelerin ardından kanadında 3. oyuncu konumuna düştü. Uzun süreli bir sakatlıkta yaşayan Cengiz'in daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakacağı bildirildi.
Milliyet'te yer alan haberde teknik direktör Jose Mourinho'nun da milli futbolcunun gidişine onay vereceği öğrenildi.
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