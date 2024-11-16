Fenerbahçe En Nesyri yerine o ismi istemiş! Teklif ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde rekor bonservis ile Sevilla'dan renklerine bağladığı En Nesyri, sezon başındaki performansı ile tartışma konusu olmuştu. Sarı lacivertlilerin Faslı oyuncudan önce teklif götürdüğü yıldız ortaya çıktı. İşte o isim... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 11:17 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 11:20
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İşte Diario De Navarra'da yer alan "F.Bahçe yazın Budimir'i kadrosuna katmak istiyordu" başlıklı haber...
Belirtilene göre sarı lacivertliler, geçtiğimiz Temmuz ayında Ante Budimir ile ilgileniyordu ve kulübü Osasuna ile iletişime geçmişti.
Hırvat oyuncu için 5-6 milyon Euro teklif eden Fenerbahçe yönetimi, olumsuz yanıt almaları üzere Nesyri'ye yönlenmişti.
33 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 13 maçta 933 dakika süre aldı ve 6 gol, 1 asist katkısı sunmayı başardı.
Nesyri'nin ise çıktığı 17 maçta 4 gol, 2 asist kaydederken aldığı sürenin Budimir'den 140 dakika daha az olması dikkat çekti.
Hırvat oyuncu, kariyerindeki en yüksek piyasa değerini 15 milyon Euro ile Temmuz 2020'de RDC Mallorca ile yakalamıştı.
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