  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe En Nesyri yerine o ismi istemiş! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe En Nesyri yerine o ismi istemiş! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde rekor bonservis ile Sevilla'dan renklerine bağladığı En Nesyri, sezon başındaki performansı ile tartışma konusu olmuştu. Sarı lacivertlilerin Faslı oyuncudan önce teklif götürdüğü yıldız ortaya çıktı. İşte o isim... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 11:17 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 11:20
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe En Nesyri yerine o ismi istemiş! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin rekor bonservis ile transfer ettiği Youssef En-Nesyri, sezon başında taraftarlar tarafından yapılan eleştirilerin odağında olmuştu.

Fenerbahçe En Nesyri yerine o ismi istemiş! Teklif ortaya çıktı

Faslı oyuncu, çıktığı ilk maçlarda kaçırdığı 8 önemli gol fırsatıyla Süper Lig'de mutlak pozisyonları en çok değerlendiremeyen isimdi.

Fenerbahçe En Nesyri yerine o ismi istemiş! Teklif ortaya çıktı

Nesyri'nin son maçlarla birlikte performansı biraz daha tutarlı hale gelmeye başlarken, Kanarya'nın 27 yaşındaki santrforu transfer etmeden önce başka bir yıldızı istediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe En Nesyri yerine o ismi istemiş! Teklif ortaya çıktı

İşte Diario De Navarra'da yer alan "F.Bahçe yazın Budimir'i kadrosuna katmak istiyordu" başlıklı haber...

Fenerbahçe En Nesyri yerine o ismi istemiş! Teklif ortaya çıktı

Belirtilene göre sarı lacivertliler, geçtiğimiz Temmuz ayında Ante Budimir ile ilgileniyordu ve kulübü Osasuna ile iletişime geçmişti.

Fenerbahçe En Nesyri yerine o ismi istemiş! Teklif ortaya çıktı

Hırvat oyuncu için 5-6 milyon Euro teklif eden Fenerbahçe yönetimi, olumsuz yanıt almaları üzere Nesyri'ye yönlenmişti.

Fenerbahçe En Nesyri yerine o ismi istemiş! Teklif ortaya çıktı

33 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 13 maçta 933 dakika süre aldı ve 6 gol, 1 asist katkısı sunmayı başardı.

Fenerbahçe En Nesyri yerine o ismi istemiş! Teklif ortaya çıktı

Nesyri'nin ise çıktığı 17 maçta 4 gol, 2 asist kaydederken aldığı sürenin Budimir'den 140 dakika daha az olması dikkat çekti.

Fenerbahçe En Nesyri yerine o ismi istemiş! Teklif ortaya çıktı

Hırvat oyuncu, kariyerindeki en yüksek piyasa değerini 15 milyon Euro ile Temmuz 2020'de RDC Mallorca ile yakalamıştı.

Oosterwolde'ye 3 talip birden!
"Büyük kulüplerde oynamak için..."
DİĞER
Kuruluş Osman’da sıkıyönetim ilan ediyor! Büyük savaş başlıyor!
ABD seçimleri FETÖ’yü sarstı: iade korkusu ve takiye taktikleri! Enes Kanter hemen Donald Trump'a koştu...
ManU'dan G.Saraylı yıldıza kanca!
3 büyükler peşine düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Büyük kulüplerde oynamak için..." "Büyük kulüplerde oynamak için..." 12:20
İtalya - Fransa maçı hangi kanalda? İtalya - Fransa maçı hangi kanalda? 12:12
İsrail - Belçika maçı hangi kanalda? İsrail - Belçika maçı hangi kanalda? 12:09
Norveç - Kazakistan maçı hangi kanalda? Norveç - Kazakistan maçı hangi kanalda? 12:06
Avusturya - Slovenya maçı hangi kanalda? Avusturya - Slovenya maçı hangi kanalda? 12:03
Kosova sahayı terk etti! Olay maç... Kosova sahayı terk etti! Olay maç... 10:39
Daha Eski
Beşiktaş'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! Beşiktaş'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! 11:05
Nesyri yerine onu istemişler Nesyri yerine onu istemişler 11:17
Dortmund'dan Gedson hamlesi! Beşiktaş... Dortmund'dan Gedson hamlesi! Beşiktaş... 11:25
Eski C.Başkanına G.Saray forması hediye etti Eski C.Başkanına G.Saray forması hediye etti 11:33
Mourinho o ismi gözden çıkardı! Mourinho o ismi gözden çıkardı! 11:39
Letonya - Ermenistan maçı hangi kanalda? Letonya - Ermenistan maçı hangi kanalda? 11:48