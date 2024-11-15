Zalgiris Kaunas 65-72 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10'uncu haftasında konuk olduğu Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini 65-72 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekipte karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayı üreten Nigel Hayes oldu. Zalgiris'te Lonnie Walker IV 19 sayıyla oynadı. Fenerbahçe, bu sezon 8., üst üste 5. galibiyetini aldı. Zalgiris ise bu sezon 4. mağlubiyetini aldı.

1. PERİYOT: Zalgiris Kaunas 21-17 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT: Zalgiris Kaunas 26-43 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT: Zalgiris Kaunas 47-52 Fenerbahçe Beko