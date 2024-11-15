Fenerbahçe - Zenit maçı CANLI İZLE | Hazırlık maçı canlı

Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit ile karşı karşıya geliyor.
Sarı lacivertliler taraftarı önünde Rusya ekibini ağırlıyor.
ZENIT LİGDE 3. SIRADA
Rusya Premier Ligi'nin 11'inci haftasının ardından Zenit, ligde üçüncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe ile Zenit, 2023 yılında iki hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti.
FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI 11'LERİ
Fenerbahçe: İrfan Can, Levent, Yusuf, Becao, Kostic, Bartuğ, Zeki, Fred, Oğuz, Tadic, Cenk.
Zenit: Denis Adamov, Dmitriy Chistyakov, Douglas Santos, Nino, Rodrigao, Ilzat Akhmetov, Wilmar Barrios, Aleksandr Erokhin, Maksim Glushenkov, Alexander Sobolev, Pedro Henrique
Fenerbahçe - Zenit maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Zenit maçı 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.