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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Zenit maçı CANLI İZLE | Hazırlık maçı canlı

Fenerbahçe - Zenit maçı CANLI İZLE | Hazırlık maçı canlı

Fenerbahçe, verilen millli arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiriyor. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de Rusya ekiplerinden Zenit kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - Zenit maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 19:54 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 20:10
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Fenerbahçe - Zenit maçı CANLI İZLE | Hazırlık maçı canlı

Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit ile karşı karşıya geliyor.

Sarı lacivertliler taraftarı önünde Rusya ekibini ağırlıyor.

ZENIT LİGDE 3. SIRADA

Rusya Premier Ligi'nin 11'inci haftasının ardından Zenit, ligde üçüncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe ile Zenit, 2023 yılında iki hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti.

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Levent, Yusuf, Becao, Kostic, Bartuğ, Zeki, Fred, Oğuz, Tadic, Cenk.

Zenit: Denis Adamov, Dmitriy Chistyakov, Douglas Santos, Nino, Rodrigao, Ilzat Akhmetov, Wilmar Barrios, Aleksandr Erokhin, Maksim Glushenkov, Alexander Sobolev, Pedro Henrique

Fenerbahçe - Zenit maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Zenit maçı 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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