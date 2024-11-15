FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri hayalleri suya düştü! Devre arasında...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan rekor bonservis ücretiyle transfer ettiği Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla istenen başlangıcı yapamasa da son haftalarda yükselen performansıyla dikkatleri çekti. İspanyol basını, Faslı golcüyle ilgili dikkat çeken bir gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Bonservisi için 19.5 milyon Euro ödenen En-Nesyri, Fenerbahçe'nin en pahalı transferi olarak tarihe geçti.
Jose Mourinho'nun ısrarla kadroda istediği tecrübeli forvet, sarı-lacivertli takımdaki kariyerine beklenen başlangıcı yapamadı.
Forma şansı bulmakta zorlanan ve genellikle ikinci yarılarda şans bulan En-Nesyri, son haftalarda çıkışa geçti.
Manchester United, AZ Alkmaar ve Bodrumspor FK maçında fileleri havalandıran, Trabzonspor karşısında da asist yapan Faslı forvet ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
SEVILLA TEKLİF YAPACAKTI AMA...
İspanyol basını, Sevilla'nın ara transfer döneminde En-Nesyri için Fenerbahçe'ye teklif yapmayı düşündüğünü yazdı.
Estadio Deportivo kaynaklı haberde, 27 yaşındaki santrforun form tutması ve sürelerinin artması sonrası geri dönüş kapısının kapandığı belirtildi.
Youssef En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 793 dakika süre aldı.
Faslı santrfor, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 22 milyon Euro.
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