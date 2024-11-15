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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri hayalleri suya düştü! Devre arasında...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri hayalleri suya düştü! Devre arasında...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan rekor bonservis ücretiyle transfer ettiği Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla istenen başlangıcı yapamasa da son haftalarda yükselen performansıyla dikkatleri çekti. İspanyol basını, Faslı golcüyle ilgili dikkat çeken bir gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 19:21
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri hayalleri suya düştü! Devre arasında...

Sezon başında takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olarak dikkatleri çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri hayalleri suya düştü! Devre arasında...

Birçok yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferiyse Youssef En-Nesyri oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri hayalleri suya düştü! Devre arasında...

Kanarya, adı Roma ile de anılan Faslı santrforu uzun uğraşlar sonucunda renklerine bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri hayalleri suya düştü! Devre arasında...

Bonservisi için 19.5 milyon Euro ödenen En-Nesyri, Fenerbahçe'nin en pahalı transferi olarak tarihe geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri hayalleri suya düştü! Devre arasında...

Jose Mourinho'nun ısrarla kadroda istediği tecrübeli forvet, sarı-lacivertli takımdaki kariyerine beklenen başlangıcı yapamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri hayalleri suya düştü! Devre arasında...

Forma şansı bulmakta zorlanan ve genellikle ikinci yarılarda şans bulan En-Nesyri, son haftalarda çıkışa geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri hayalleri suya düştü! Devre arasında...

Manchester United, AZ Alkmaar ve Bodrumspor FK maçında fileleri havalandıran, Trabzonspor karşısında da asist yapan Faslı forvet ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri hayalleri suya düştü! Devre arasında...

SEVILLA TEKLİF YAPACAKTI AMA...

İspanyol basını, Sevilla'nın ara transfer döneminde En-Nesyri için Fenerbahçe'ye teklif yapmayı düşündüğünü yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri hayalleri suya düştü! Devre arasında...

Estadio Deportivo kaynaklı haberde, 27 yaşındaki santrforun form tutması ve sürelerinin artması sonrası geri dönüş kapısının kapandığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri hayalleri suya düştü! Devre arasında...

Youssef En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 793 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri hayalleri suya düştü! Devre arasında...

Faslı santrfor, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri hayalleri suya düştü! Devre arasında...

En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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