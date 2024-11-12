TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Victor Osimhen hamlesi! Napoli'nin yanıtı...
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da gösterdiği performansla harikalar yaratan Victor Osimhen için sportif direktör Mario Branco Napoli kulübüyle telefonda görüşme yaptı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Bilindiği üzere yıldız futbolcunun kiralık olarak G.Saray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılarda mutlu olduğunu ve sezon sonuna kadar kalmak istediğini açıklamıştı.
Osimhen bu sezon G.Saray'da 9 maça çıkarken 8 gol attı ve 3 de asist katkısı verdi.
Tecrübeli forvetin peşinde ise iki Türk devinin haricinde birçok kulüp var.
İngiltere Premier Lig'den Chelsea başta olmak üzere Arsenal ve Newcastle United, İtalyan ekibi Napoli ile temas halinde.
Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in de Osimhen için gözünü kararttığı belirtiliyor.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.
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