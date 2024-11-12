Çok büyük umutlarla transfer edilmişti! O isim Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak sezon başında çok büyük umutlarla transfer edilen o futbolcunun takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...
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Portekizli hocanın sarı-lacivertlilerde bazı futbolculara az süre vermesi eleştiri konusu haline geldi. Kanarya'da az süre aldığı için o futbolcunun da takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.
Karagümrük'ten sezon başında 2 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Levent Mercan, takımdan ayrılmak istiyor.
Süre alamadığı için mutsuz olan 23 yaşındaki oyuncunun devre arasında bir Süper Lig kulübüne kiralanması bekleniyor.
Levent Mercan, Sivasspor maçının kadrosuna alınmamıştı.
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