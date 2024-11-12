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Haberler Fenerbahçe Çok büyük umutlarla transfer edilmişti! O isim Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Çok büyük umutlarla transfer edilmişti! O isim Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak sezon başında çok büyük umutlarla transfer edilen o futbolcunun takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 09:40
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Çok büyük umutlarla transfer edilmişti! O isim Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Fenerbahçe bu sezon uzun yıllardır şampiyon olamadığı Süper Lig'de mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Çok büyük umutlarla transfer edilmişti! O isim Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Kanarya bu anlamda yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldızı takviye etti.

Çok büyük umutlarla transfer edilmişti! O isim Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Sarı-lacivertlilerde diğer yandan İsmail Kartal'ın ardından teknik adamlık koltuğuna da Jose Mourinho getirilmişti.

Çok büyük umutlarla transfer edilmişti! O isim Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Portekizli hocanın sarı-lacivertlilerde bazı futbolculara az süre vermesi eleştiri konusu haline geldi. Kanarya'da az süre aldığı için o futbolcunun da takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Çok büyük umutlarla transfer edilmişti! O isim Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Karagümrük'ten sezon başında 2 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Levent Mercan, takımdan ayrılmak istiyor.

Çok büyük umutlarla transfer edilmişti! O isim Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Süre alamadığı için mutsuz olan 23 yaşındaki oyuncunun devre arasında bir Süper Lig kulübüne kiralanması bekleniyor.

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