Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye büyük sürpriz! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Ülker Stadı'nda ağırladığı Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de sezon başında Brighton'a transfer olan milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilere sürpriz yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Bu sonuçla puanını 26'ya yükselten Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Taraftarı önünde etkili bir futbolla farka koşan sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu sürprizi yaşandı.
Sezon başında 30 milyon Euro karşılığında Brighton'a transfer olan 25 yaşındaki sol bek, Fenerbahçe - Sivasspor maçını tribünden takip etti.
İşte o kare...
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