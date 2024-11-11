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Haberler Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye büyük sürpriz! Bunu kimse beklemiyordu

Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye büyük sürpriz! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Ülker Stadı'nda ağırladığı Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de sezon başında Brighton'a transfer olan milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilere sürpriz yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 15:00
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Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye büyük sürpriz! Bunu kimse beklemiyordu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye büyük sürpriz! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi.

Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye büyük sürpriz! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Samet Akaydin, Dusan Tadic (p), Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin

Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye büyük sürpriz! Bunu kimse beklemiyordu

Bu sonuçla puanını 26'ya yükselten Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye büyük sürpriz! Bunu kimse beklemiyordu

Taraftarı önünde etkili bir futbolla farka koşan sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu sürprizi yaşandı.

Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye büyük sürpriz! Bunu kimse beklemiyordu

Sezon başında 30 milyon Euro karşılığında Brighton'a transfer olan 25 yaşındaki sol bek, Fenerbahçe - Sivasspor maçını tribünden takip etti.

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