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Haberler Fenerbahçe Alexander Djiku Gana Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!

Alexander Djiku Gana Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!

Gana Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Alexander Djiku'nun sakatlığı sebebiyle Gana Milli Takımı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 19:27
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Alexander Djiku Gana Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!

Gana Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Alexander Djiku'nun sakatlığı sebebiyle Gana Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında 15 Kasım Cuma günü Angola ile deplasmanda ve 18 Kasım Pazartesi günü Nijer ile sahasında oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin 10 Kasım Pazar günü Sivasspor ile oynadığı maçta 12. dakikada sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna girmiş ancak kendisi de 88. dakikada yerini Rodrigo Becao'ya bırakmıştı.

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