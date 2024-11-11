Ahmet Çakar açıkladı! İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki iki hatalı karar
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Sivasspor'u 4-0'la geçerek milli araya galibiyetle girdi. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar karşılaşmayı değerlendirirken, Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki iki hatalı kararı açıkladı. İşte o yazı... (FB spor haberi)
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Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmasını köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...
AHMET ÇAKAR - İKİ HATALI KARAR
F.Bahçe güle oynaya kazandı. Mourinho büyük risk almıştı. Mert Hakan ve Samet'i ilk 11 oynatarak, Fred'i, Becao'yu, Djiku'yu Alkmaar maçının yenilgisi olarak gösterirken, F.Bahçe ilk golünü de Mert Hakan-Samet Akaydin ortaklığından buldu.
İkinci yarı ağır bir penaltı kararıyla ikinci gol geldi, ardından da Amrabat'ın belki de yılın en iyi gollerinden biri olarak listeye girecek golüyle maçı koparttı.
Bu karşılaşmada da çok ciddi hakem hataları var. Fenerbahçe'nin attığı ilk golden sonra VAR hakemi kenara davet etti. VAR'a göre Djiku'nun kafa topunda elle kontrolü var. Kadir Sağlam buna itibar etmedi ve golü verdi.
Djiku topa çıkıyor, kafayı vuramıyor, topun elinin üzerine düşeceğini görüp yumuşatıyor. Yani gol iptal, el kararı verilmeliydi.
İkinci pozisyon penaltı. En-Nesyri topu atıyor, kaleci hamlesini yapıyor. En-Nesyri topun auta gittiğini görüp teması da hissedip kendini yere bırakıyor. Bu penaltı kararı da hatalı.
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