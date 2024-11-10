Hataya yer yok

Trendyol Süper Lig'de 12'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Sivas- spor'u konuk edecek. Süper Lig'de 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 23 puanı olan F.Bahçe, 11 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 17 puan toplayan Sivas'la karşılaşacak. Ligde geçen hafta Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenen sarı-lacivertliler, yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

37. KEZ OYNAYACAKLAR

Hafta arasında Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 kaybederek hayal kırıklığı yaşayan Jose Mourinho ve öğrencileri, milli ara öncesi hem hata yapmak istemiyor hem de zirve yarışında takibini sürdürmeyi planlıyor. Bu arada iki takım ligde 37. kez karşı karşıya gelecek. 2005'ten bu yana oynanan 36 müsabakadan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 9 mücadele ise berabere sonuçlandı.

MOURINHO CEZALI

Sivasspor karşısında Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho cezası nedeniyle olmayacak. Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti ve Sandro Zufic de cezalı olduğu için yok. Takımı bu akşamki maçta Zeki Murat Göle'nin yönetmesi bekleniyor.

KADIKÖY'DE 13 GALİBİYET

Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında rakibine üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan 18 müsabakanın 13'ünü sarılacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

SİVAS'TA EKSİKLER

Kadıköy'de önemli bir 90 dakikaya çıkacak Sivasspor'da önemli eksikler göze çarpıyor. Sakatlığı olan Ray Manaj ve Alex Pritchard ile kırmızı kart cezalısı Uğur Çiftçi, bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Mert, Amrabat, İsmail, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri

Sivasspor: Nikolic, Murat, Sonko, Radakovic, Ziya, Poungouras, Moutoussamy, Charisis, Rodrigues, Koita, Balde