Fenerbahçe'de Mourinho ve yönetime büyük tepki! Taraftarlar çileden çıktı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olarak 4. haftayı puansız kapattı. Sarı-lacivertli taraftarlar, alınan sonuç ve oynanan kötü futbol nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho ve yönetime büyük tepki gösterdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sosyal medyada da ağır eleştiriler yapıldı. Birçok kesmin ise hedefinde yönetim vardı.
TARAFTAR ÜMİDİNİ KAYBEDİYOR
Manchester United, Bodrum ve Trabzonspor karşılaşmalarındaki oyunun, 4'te 1'inin bile sahaya yansıtılmaması, AZ Alkmaar'ın ataklarına karşılık verilememesi, gelecek adına taraftarlara ümit vermedi.
Portekizli teknik adamın sistemi sorgulandı ve "Bu ne hal. Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe bu mu?" yorumları yapıldı.
Youssef En-Nesyri başta olmak üzere yeni transferler de bu eleştirilerden ve serzenişten nasibini aldı.
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