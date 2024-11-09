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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mourinho ve yönetime büyük tepki! Taraftarlar çileden çıktı

Fenerbahçe'de Mourinho ve yönetime büyük tepki! Taraftarlar çileden çıktı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olarak 4. haftayı puansız kapattı. Sarı-lacivertli taraftarlar, alınan sonuç ve oynanan kötü futbol nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho ve yönetime büyük tepki gösterdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'de Mourinho ve yönetime büyük tepki! Taraftarlar çileden çıktı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında AZ Alkmaar'a Hollanda'da 3-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe'de Mourinho ve yönetime büyük tepki! Taraftarlar çileden çıktı

Rakibin gençlerle sahaya çıkmasına rağmen, sarılacivertlilerin aksiyon gösterememesi camiaya ve taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı.

Fenerbahçe'de Mourinho ve yönetime büyük tepki! Taraftarlar çileden çıktı

Sarı-lacivertli futbolseverler, Jose Mourinho'nun sistemini, tercihlerini ve sahada varlık gösteremeyen futbolcuları topa tuttu.

Fenerbahçe'de Mourinho ve yönetime büyük tepki! Taraftarlar çileden çıktı

Sosyal medyada da ağır eleştiriler yapıldı. Birçok kesmin ise hedefinde yönetim vardı.

Fenerbahçe'de Mourinho ve yönetime büyük tepki! Taraftarlar çileden çıktı

TARAFTAR ÜMİDİNİ KAYBEDİYOR

Manchester United, Bodrum ve Trabzonspor karşılaşmalarındaki oyunun, 4'te 1'inin bile sahaya yansıtılmaması, AZ Alkmaar'ın ataklarına karşılık verilememesi, gelecek adına taraftarlara ümit vermedi.

Fenerbahçe'de Mourinho ve yönetime büyük tepki! Taraftarlar çileden çıktı

Portekizli teknik adamın sistemi sorgulandı ve "Bu ne hal. Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe bu mu?" yorumları yapıldı.

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