FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'nin 'Aşk mı, iş mi?' ikilemi!
Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Osayi Samuel için belirsizlik sürüyor. Evlilik kararı aldığı sevgilisi için İngiltere'den teklif bekleyen Osayi, Fenerbahçe'ye şartlarını kabul ettirebilirse İstanbul'da kalmak istiyor. İşte Osayi'nin 'Aşk mı, iş mi?' ikilemi... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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İşini bırakmak istemeyen yenge, sevgilisinin İngiltere'de bir takımda forma giymesini istiyor. Kalbiyle, işi arasında kalan Osayi de Premier Lig'den teklif bekliyor.
ZAMAN VE ANLAYIŞ İSTEDİ
26 yaşındaki oyuncu sevgilisiyle daha yakın olabilmek için ayrılığa sıcak ama bunun için de İngiltere'de bir takıma gitmesi gerek.
Yönetime bunu ileten Osayi'nin, "Güzel bir birlikteliğim var ve bunu kaybetmek istemiyorum. Premier Lig'den teklif gelirse giderim, aksi halde zaten forma giyeceğim yer Fenerbahçe. Bu formayı da taraftarı da İstanbul'u da seviyorum. Sadece zaman ve anlayış istiyorum" dediği öğrenildi.
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