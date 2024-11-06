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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'nin 'Aşk mı, iş mi?' ikilemi!

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Osayi Samuel için belirsizlik sürüyor. Evlilik kararı aldığı sevgilisi için İngiltere'den teklif bekleyen Osayi, Fenerbahçe'ye şartlarını kabul ettirebilirse İstanbul'da kalmak istiyor. İşte Osayi'nin 'Aşk mı, iş mi?' ikilemi... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'nin 'Aşk mı, iş mi?' ikilemi!

Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunun ara transfer döneminde gelen ve sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Osayi-Samuel'in kontrat süreci herkesi tedirgin ediyor. 26 yaşındaki oyuncuyu çok seven taraftar, sevgisini her fırsatta dile getiriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'nin 'Aşk mı, iş mi?' ikilemi!

Nijeryalı oyuncu da sarı lacivertli takımı seviyor. Hatta geçtiğimiz hafta 'Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro istediği ve bu yüzden imza atmadığı' haberlerini yalanlayıp "Fenerbahçe'ye ihanet etmem" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'nin 'Aşk mı, iş mi?' ikilemi!

AŞKIYLA İŞİ ARASINDA KALDI

Sabah'ın haberine göre imzanın atılmama nedeni tamamen duygusal. Tecrübeli sağ bekin kız arkadaşı, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir bankada üst düzey yöneticilik yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'nin 'Aşk mı, iş mi?' ikilemi!

İşini bırakmak istemeyen yenge, sevgilisinin İngiltere'de bir takımda forma giymesini istiyor. Kalbiyle, işi arasında kalan Osayi de Premier Lig'den teklif bekliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'nin 'Aşk mı, iş mi?' ikilemi!

ZAMAN VE ANLAYIŞ İSTEDİ

26 yaşındaki oyuncu sevgilisiyle daha yakın olabilmek için ayrılığa sıcak ama bunun için de İngiltere'de bir takıma gitmesi gerek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'nin 'Aşk mı, iş mi?' ikilemi!

Yönetime bunu ileten Osayi'nin, "Güzel bir birlikteliğim var ve bunu kaybetmek istemiyorum. Premier Lig'den teklif gelirse giderim, aksi halde zaten forma giyeceğim yer Fenerbahçe. Bu formayı da taraftarı da İstanbul'u da seviyorum. Sadece zaman ve anlayış istiyorum" dediği öğrenildi.

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