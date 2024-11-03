FENERBAHÇE HABERİ - Çizme basını Mourinho'nun sonraki adresini duyurdu!
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, sarı lacivertlilerdeki kontratını tamamlayacağını duyurmuştu. İtalyan basını dünyaca ünlü çalıştırıcının bir sonraki adresini duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Ancak Fenerbahçe'de sezona çok iyi bir giriş yapamayan ve oynadığı kritik maçlardan yenilgiyle ayrılan Jose Mourinho'nun, sarı lacivertlilerden ayrılacağı iddiaları basına yansımıştı.
61 yaşındaki çalıştırıcı ise geçtiğimiz günlerde ESPN'e yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirterek, 2 yıl boyunca takımda kalacağını ifade etmişti.
Öte yandan İtalyan medyasından, Jose Mourinho'nun geleceğine dair çarpıcı bir iddia geldi.
Çizme basını, dünyaca ünlü hocanın Fenerbahçe'den sonraki durağını açıkladı.
İşte ayrıntılar...
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Spaziointer'den derlediği habere göre; Jose Mourinho 2 yıllık sözleşmesini tamamladıktan sonra Fenerbahçe'den ayrılacak.
Deneyimli çalıştırıcının, sarı lacivertlilerden ayrıldıktan sonraki adresinin ise Portekiz Milli Takımı olabileceği belirtildi.
Mourinho'nun, Portekiz ile 2026 Dünya Kupası'na katılarak İtalya'ya rakip olabileceği vurgulandı.
Mourinho'nun böylelikle birçok Inter futbolcusuna karşı yeniden görev yapacağı aktarıldı.
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