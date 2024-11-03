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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Çizme basını Mourinho'nun sonraki adresini duyurdu!

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, sarı lacivertlilerdeki kontratını tamamlayacağını duyurmuştu. İtalyan basını dünyaca ünlü çalıştırıcının bir sonraki adresini duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 14:03
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FENERBAHÇE HABERİ - Çizme basını Mourinho'nun sonraki adresini duyurdu!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Çizme basını Mourinho'nun sonraki adresini duyurdu!

Sarı lacivertliler, Portekizli hocayla sezon başında 2 yıllık kontrat imzalamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Çizme basını Mourinho'nun sonraki adresini duyurdu!

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanılmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Çizme basını Mourinho'nun sonraki adresini duyurdu!

Ancak Fenerbahçe'de sezona çok iyi bir giriş yapamayan ve oynadığı kritik maçlardan yenilgiyle ayrılan Jose Mourinho'nun, sarı lacivertlilerden ayrılacağı iddiaları basına yansımıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Çizme basını Mourinho'nun sonraki adresini duyurdu!

61 yaşındaki çalıştırıcı ise geçtiğimiz günlerde ESPN'e yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirterek, 2 yıl boyunca takımda kalacağını ifade etmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Çizme basını Mourinho'nun sonraki adresini duyurdu!

Öte yandan İtalyan medyasından, Jose Mourinho'nun geleceğine dair çarpıcı bir iddia geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Çizme basını Mourinho'nun sonraki adresini duyurdu!

Çizme basını, dünyaca ünlü hocanın Fenerbahçe'den sonraki durağını açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Çizme basını Mourinho'nun sonraki adresini duyurdu!

İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERİ - Çizme basını Mourinho'nun sonraki adresini duyurdu!

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Spaziointer'den derlediği habere göre; Jose Mourinho 2 yıllık sözleşmesini tamamladıktan sonra Fenerbahçe'den ayrılacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Çizme basını Mourinho'nun sonraki adresini duyurdu!

Deneyimli çalıştırıcının, sarı lacivertlilerden ayrıldıktan sonraki adresinin ise Portekiz Milli Takımı olabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Çizme basını Mourinho'nun sonraki adresini duyurdu!

Mourinho'nun, Portekiz ile 2026 Dünya Kupası'na katılarak İtalya'ya rakip olabileceği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Çizme basını Mourinho'nun sonraki adresini duyurdu!

Mourinho'nun böylelikle birçok Inter futbolcusuna karşı yeniden görev yapacağı aktarıldı.

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