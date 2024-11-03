FENERBAHÇE HABERİ - Çizme basını Mourinho'nun sonraki adresini duyurdu!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanılmıştı.