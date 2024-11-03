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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca operasyonu! Ocak ayında...

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte Kanarya'nın ocaktaki planı... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 15:25
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca operasyonu! Ocak ayında...

Süper Lig ve Avrupa'da kupa hedefleyen Fenerbahçe transferde gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca operasyonu! Ocak ayında...

Lige istediği gibi başlayamayan sarı lacivertlilerde yönetim, devre arasında önemli operasyon yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca operasyonu! Ocak ayında...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan kurmaylar, ilk hedef olarak Anderson Talisca'yı belirledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca operasyonu! Ocak ayında...

Yeni Asır'ın haberine göre, muhakkak bir 10 numara alınmasını isteyen Portekizli teknik adamın da Sambacı'ya sıcak baktığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca operasyonu! Ocak ayında...

Son beş sezondur Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Talisca, mutsuz olduğu için kulübünden ayrılmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca operasyonu! Ocak ayında...

Sarı lacivertliler transfer için devreye girerek temaslara başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca operasyonu! Ocak ayında...

Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması da giyen 30 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca operasyonu! Ocak ayında...

Sarı lacivertlilerin ilk etapta yıldız ismi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca operasyonu! Ocak ayında...

Öte yandan iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

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