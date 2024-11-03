TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca operasyonu! Ocak ayında...
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte Kanarya'nın ocaktaki planı... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Yeni Asır'ın haberine göre, muhakkak bir 10 numara alınmasını isteyen Portekizli teknik adamın da Sambacı'ya sıcak baktığı öne sürüldü.
Son beş sezondur Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Talisca, mutsuz olduğu için kulübünden ayrılmak istiyor.
Sarı lacivertliler transfer için devreye girerek temaslara başladı.
Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması da giyen 30 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.
Sarı lacivertlilerin ilk etapta yıldız ismi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Öte yandan iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
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