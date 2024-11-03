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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe Medicana 3-2 Galatasaray HDI Sigorta (MAÇ SONUCU ÖZET)

SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 22:31
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Fenerbahçe Medicana 3-2 Galatasaray HDI Sigorta (MAÇ SONUCU ÖZET)

SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Medicana ev sahibi olduğu maçtan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Fenerbahçe Medicana: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yasin Aydın, Çağatay Durmaz, Luburic, Salehi, Samet Baltacı (Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Ali Yanar)

Galatasaray HDI Sigorta: Cardoso, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Atanasov, Ahmet Tümer, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Doğukan Ulu, Ege Totik, Aykut Acar, Onur Günaydı, Muzaffer Yönet)

Setler: 25-16, 25-18, 21-25, 22-25, 15-11

Süre: 123 dakika (23, 25, 29, 31, 15)

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