Fenerbahçe Medicana 3-2 Galatasaray HDI Sigorta (MAÇ SONUCU ÖZET)

SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Medicana ev sahibi olduğu maçtan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:
Fenerbahçe Medicana: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yasin Aydın, Çağatay Durmaz, Luburic, Salehi, Samet Baltacı (Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Ali Yanar)
Galatasaray HDI Sigorta: Cardoso, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Atanasov, Ahmet Tümer, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Doğukan Ulu, Ege Totik, Aykut Acar, Onur Günaydı, Muzaffer Yönet)
Setler: 25-16, 25-18, 21-25, 22-25, 15-11
Süre: 123 dakika (23, 25, 29, 31, 15)