Fenerbahçe Beko 66-75 Aliağa Petkimspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 75-66 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde ilk yenilgisini yaşadı. İzmir temsilcisi ise üçüncü galibiyetini aldı.
İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi
Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 7, Hayes-Davis 7, Hall 3, Zagars 2, Birch 3, Metecan Birsen 4, Mays 7, Tarık Biberovic 16, Guduric 2, Marjanovic 15
Aliağa Petkimspor: Russell 20, Tyree 15, Karahan Tuan Efeoğlu 8, Aldridge 5, Salinas 10, Van Beck 10, Wright, Troy Selim Şav 4, Yavuz Gültekin 3, Kılıçarslan Şenkahya
1. Periyot: 9-22
Devre: 33-37
3. Periyot: 51-57