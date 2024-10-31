Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Mourinho Simeone'nin yıldızını kapıyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid forması giyen yıldız futbolcuya talip olduğunu yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-lacivertliler, sezon başında milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon Euro karşılığında Brighton'a gönderdi.
Sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan ise Jose Mourinho'nun gözüne giremedi.
Forma şansı bulmakta zorlanan 23 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde kiralanması bekleniyor.
Fenerbahçe bir diğer sol beki Jayden Oosterwolde'yi ise sakatlığa kurban verdi.
Sarı-lacivertliler, Samsunspor maçında sakatlanan Hollandalı futbolcuda ön çapraz bağ rüptürü (yırtığı) tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Oosterwolde'nin büyük ihtimalle sezonu kapattığını belirterek "Jayden için sezon bitti diye düşünüyorum, bu sezon maç oynamayacağını düşünüyorum. Sezon bitmeden 1 maç oynama imkanı olursa, bu duruma mutlu olurum." ifadelerini kullandı.
Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası sol bek arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
SOL BEKE REINILDO
İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid forması giyen Reinildo Mandava'yı gündemine aldığını yazdı.
AS kaynaklı haberde teknik direktör Jose Mourinho'nun, yönetimden Mozambikli sol bekin transferini istediği belirtildi.
FENERBAHÇE BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR
Haberde oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe'nin, Atletico ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon öncesinde bedelsiz olarak transfer etmeyi planladığı vurgulandı.
Atletico Madrid'in ise Reinildo'nun ayrılığına sıcak baksa da oyuncudan bonservis geliri elde etmek istediği aktarıldı.
Reinildo bu sezon Atletico Madrid formasıyla 13 maça çıktı.
Mozambikli sol bek, gol ve asist katkısı üretemedi.
30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 9 milyon Euro.
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