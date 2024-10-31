Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Mourinho Simeone'nin yıldızını kapıyor

Fenerbahçe bir diğer sol beki Jayden Oosterwolde'yi ise sakatlığa kurban verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Oosterwolde'nin büyük ihtimalle sezonu kapattığını belirterek "Jayden için sezon bitti diye düşünüyorum, bu sezon maç oynamayacağını düşünüyorum. Sezon bitmeden 1 maç oynama imkanı olursa, bu duruma mutlu olurum." ifadelerini kullandı.