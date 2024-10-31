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Haberler Fenerbahçe

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Mourinho Simeone'nin yıldızını kapıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid forması giyen yıldız futbolcuya talip olduğunu yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 13:22
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MERT KILIÇ
Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Mourinho Simeone'nin yıldızını kapıyor

Yaz transfer dönemini en hızlı takımlarından biri olan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Mourinho Simeone'nin yıldızını kapıyor

Sarı-lacivertliler, hem ara transfer dönemi hem de gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başladı.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Mourinho Simeone'nin yıldızını kapıyor

Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin önceliğiyse sol bek transferi...

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Mourinho Simeone'nin yıldızını kapıyor

Sarı-lacivertliler, sezon başında milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon Euro karşılığında Brighton'a gönderdi.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Mourinho Simeone'nin yıldızını kapıyor

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan ise Jose Mourinho'nun gözüne giremedi.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Mourinho Simeone'nin yıldızını kapıyor

Forma şansı bulmakta zorlanan 23 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde kiralanması bekleniyor.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Mourinho Simeone'nin yıldızını kapıyor

Fenerbahçe bir diğer sol beki Jayden Oosterwolde'yi ise sakatlığa kurban verdi.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Mourinho Simeone'nin yıldızını kapıyor

Sarı-lacivertliler, Samsunspor maçında sakatlanan Hollandalı futbolcuda ön çapraz bağ rüptürü (yırtığı) tespit edildiğini açıkladı.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Mourinho Simeone'nin yıldızını kapıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Oosterwolde'nin büyük ihtimalle sezonu kapattığını belirterek "Jayden için sezon bitti diye düşünüyorum, bu sezon maç oynamayacağını düşünüyorum. Sezon bitmeden 1 maç oynama imkanı olursa, bu duruma mutlu olurum." ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Mourinho Simeone'nin yıldızını kapıyor

Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası sol bek arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Mourinho Simeone'nin yıldızını kapıyor

SOL BEKE REINILDO

İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid forması giyen Reinildo Mandava'yı gündemine aldığını yazdı.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Mourinho Simeone'nin yıldızını kapıyor

AS kaynaklı haberde teknik direktör Jose Mourinho'nun, yönetimden Mozambikli sol bekin transferini istediği belirtildi.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Mourinho Simeone'nin yıldızını kapıyor

FENERBAHÇE BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR

Haberde oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe'nin, Atletico ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon öncesinde bedelsiz olarak transfer etmeyi planladığı vurgulandı.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Mourinho Simeone'nin yıldızını kapıyor

Atletico Madrid'in ise Reinildo'nun ayrılığına sıcak baksa da oyuncudan bonservis geliri elde etmek istediği aktarıldı.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Mourinho Simeone'nin yıldızını kapıyor

Reinildo bu sezon Atletico Madrid formasıyla 13 maça çıktı.

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