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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe için rest çekmişti! Boca Juniors'tan flaş Medina kararı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Cristian Medina ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Boca Juniors, sarı-lacivertli takıma transfer olmak için kulübüne rest çeken Arjantinli futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 12:36
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe için rest çekmişti! Boca Juniors'tan flaş Medina kararı

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Cristian Medina'dan vazgeçmiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe için rest çekmişti! Boca Juniors'tan flaş Medina kararı

Arjantinli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli takıma transferi için kulübüne rest çekmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe için rest çekmişti! Boca Juniors'tan flaş Medina kararı

Boca Juniors Teknik Direktörü Fernando Gago da yaptığı geçtiğimiz günlerde açıklamada Medina'nın transfer olmak istediğini doğruladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe için rest çekmişti! Boca Juniors'tan flaş Medina kararı

"MEDINA'NIN DURUMU ÇOK ÖZEL"

Gago "Medina'nın durumu çok özel. Avrupa'ya gitmek istemesini anlıyorum. Formaya kendini adamış futbolcuları takıma alacağım. Kendisiyle konuştum, onu anlıyorum. Genç bir oyuncu ve kariyerinde ilerlemek istiyor ama nasıl gideceğini, ayrılıp ayrılmayacağını göreceğiz. Bu özel bir durum." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe için rest çekmişti! Boca Juniors'tan flaş Medina kararı

Cristian Medina'yı renklerine bağlamak isteyen Fenerbahçe, Boca Juniors'a 10 milyon dolar bonservis + 5 milyon dolar bonus + sonraki satıştan yüzde 20 pay içeren teklifini iletti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe için rest çekmişti! Boca Juniors'tan flaş Medina kararı

Boca'nın bu teklife sıcak baktığı ancak ödeme planında anlaşma sağlanamadığı için transferin tamamlanamadığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe için rest çekmişti! Boca Juniors'tan flaş Medina kararı

Arjantin basını, Fenerbahçe'nin Cristian Medina bonservisini 3 yıllık taksitle ödemek istediğini ancak Boca Juniors'un bu talebi kabul etmemesi nedeniyle transferde pürüz çıktığını yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe için rest çekmişti! Boca Juniors'tan flaş Medina kararı

Kupada oynanan Gimnasia maçında süre almayan genç oyuncu, ligde oynanan Deportivo Riestra maçının da kadrosuna alınmadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe için rest çekmişti! Boca Juniors'tan flaş Medina kararı

Arjantin basını, Boca Juniors'un Cristian Medina için aldığı kararı açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe için rest çekmişti! Boca Juniors'tan flaş Medina kararı

GAGO SÜRE VERMEYECEK

TNT Sports muhabiri Marcos Bonocore, Fernando Gago ve teknik ekibinin Cristian Medina'nın tavrı karşısında büyük hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe için rest çekmişti! Boca Juniors'tan flaş Medina kararı

Gago'nun bir daha Medina'yı kullanmama kararı aldığını belirten Bonocore, Arjantinli oyuncunun özür dilediğini belirtti.

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