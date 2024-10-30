TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe için rest çekmişti! Boca Juniors'tan flaş Medina kararı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Cristian Medina ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Boca Juniors, sarı-lacivertli takıma transfer olmak için kulübüne rest çeken Arjantinli futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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"MEDINA'NIN DURUMU ÇOK ÖZEL"
Gago "Medina'nın durumu çok özel. Avrupa'ya gitmek istemesini anlıyorum. Formaya kendini adamış futbolcuları takıma alacağım. Kendisiyle konuştum, onu anlıyorum. Genç bir oyuncu ve kariyerinde ilerlemek istiyor ama nasıl gideceğini, ayrılıp ayrılmayacağını göreceğiz. Bu özel bir durum." ifadelerini kullandı.
Cristian Medina'yı renklerine bağlamak isteyen Fenerbahçe, Boca Juniors'a 10 milyon dolar bonservis + 5 milyon dolar bonus + sonraki satıştan yüzde 20 pay içeren teklifini iletti.
Boca'nın bu teklife sıcak baktığı ancak ödeme planında anlaşma sağlanamadığı için transferin tamamlanamadığı öğrenildi.
Arjantin basını, Fenerbahçe'nin Cristian Medina bonservisini 3 yıllık taksitle ödemek istediğini ancak Boca Juniors'un bu talebi kabul etmemesi nedeniyle transferde pürüz çıktığını yazdı.
Kupada oynanan Gimnasia maçında süre almayan genç oyuncu, ligde oynanan Deportivo Riestra maçının da kadrosuna alınmadı.
Arjantin basını, Boca Juniors'un Cristian Medina için aldığı kararı açıkladı.
GAGO SÜRE VERMEYECEK
TNT Sports muhabiri Marcos Bonocore, Fernando Gago ve teknik ekibinin Cristian Medina'nın tavrı karşısında büyük hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
Gago'nun bir daha Medina'yı kullanmama kararı aldığını belirten Bonocore, Arjantinli oyuncunun özür dilediğini belirtti.
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