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Haberler Fenerbahçe

Oklar Jose'ye döndü

Portekizli hocanın tercihleri Samsun maçı sonrasında sorgulanmaya başladı. Portekizli teknik adamın, bazı oyuncuları kesmesi ve bazı isimlere de şans vermemesi, yaşanan kayıp sonrasında okları kendisine çevirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 06:50
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Oklar Jose'ye döndü

Fenerbahçe, milli ara dönüşünde çıktığı Samsunspor deplasmanında 2 puan bıraktı. Yaşanan bu kayıpla lider Galatasaray'ın bir maç eksiğiyle 8 puan gerisine düştü. Ezeli rakibiyle puan farkının açılmasının ardından oklar teknik direktör Jose Mourinho'ya çevrildi. Özellikle Samsunspor'a karşı çıkardığı 11 çok tartışıldı. İrfan Can Kahveci başta olmak üzere bazı isimlerin yedek bırakılması, taraftarları ve camiayı çileden çıkardı.

EN-NESYRİ TEPKİSİ

Yapılan oyuncu değişiklikleriyle de eleştirilen Mourinho'nun özellikle Jayden Oosterwolde'nin sakatlanması sonrasında Samet Akaydin'i oyuna alması taraftarlarda bardağı taşırdı. En-Nesyri'yi de sürekli kulübe de bırakması tepki çektiği bir başka konu oldu. Avrupa medyasında da Jose Mourinho için ilginç ifadeler kullanıldı. Özellikle İngilizler, kaybedilen 2 puanın ardından; "Jose'nin takımı lider G.Saray'dan 9 haftada 7 puan fark yedi" ifadesini kullandı.

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