Kartal’ın 7 puan gerisinde

Sarı lacivertil takım, Samsunspor karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle bu sezonki üçüncü puan kaybını yaşadı. İlk 8 maçta; 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 17 puan toplayan Jose Mourinho'nun takımı, rakip filelere 18 gol bıraktı, kalesinde ise 7 gol gördü. Zirvede yer alan Galatasaray'ın da 8 puan gerisine düştü. Jose sadece G.Saray'ın değil, geçen sezonki teknik direktör İsmail Kartal'ın da 7 puan gerisinde kaldı.

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si, geçen sezon ligde oynadığı 8 maçı da kazanmış ve 24 puanı hanesine yazdırmıştı. Bu süreçte; 20 gol atan İsmail Kartal'ın öğrencileri; kalelerinde ise sadece 3 gol görmüştü. Jose, hem atılan ve yenilen golde hem de puan olarak İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı. Mourinho'nun takımı bu sezon Süper Lig'de 5 maçta kalesini gole kapatırken, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si aynı periyotta 6 maçta rakiplerine izin vermemişti