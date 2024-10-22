  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Kartal’ın 7 puan gerisinde

Mourinho’nun F.Bahçe’si 8 maçta 17 puan topladı. İsmail Kartal ise geçtiğimiz sezon aynı periyotta 24 puanı almıştı. Jose, Kartal’ın 7 puan gerisinde kaldı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kartal’ın 7 puan gerisinde

Sarı lacivertil takım, Samsunspor karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle bu sezonki üçüncü puan kaybını yaşadı. İlk 8 maçta; 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 17 puan toplayan Jose Mourinho'nun takımı, rakip filelere 18 gol bıraktı, kalesinde ise 7 gol gördü. Zirvede yer alan Galatasaray'ın da 8 puan gerisine düştü. Jose sadece G.Saray'ın değil, geçen sezonki teknik direktör İsmail Kartal'ın da 7 puan gerisinde kaldı.

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si, geçen sezon ligde oynadığı 8 maçı da kazanmış ve 24 puanı hanesine yazdırmıştı. Bu süreçte; 20 gol atan İsmail Kartal'ın öğrencileri; kalelerinde ise sadece 3 gol görmüştü. Jose, hem atılan ve yenilen golde hem de puan olarak İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı. Mourinho'nun takımı bu sezon Süper Lig'de 5 maçta kalesini gole kapatırken, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si aynı periyotta 6 maçta rakiplerine izin vermemişti

G.Saray'dan sağ bek operasyonu! Jelert'in yerine...
Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona...
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Nuri Şahin tarihe geçiyor! Real Madrid’e karşı görülmemiş yöntem: Şampiyonlar Ligi’nde…
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret ve Savunma Sanayi Destek Fonu açıklaması! Yeni vergiler gündemde mi?
Kanarya'dan acil sol bek takviyesi!
Okan Buruk'tan 4 sezona bedel istatistik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan 4 sezona bedel istatistik! Okan Buruk'tan 4 sezona bedel istatistik! 01:26
Kerem'den derbi yorumu! Kerem'den derbi yorumu! 00:34
Kerem'den derbi yorumu! Kerem'den derbi yorumu! 00:33
Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek! Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek! 23:49
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! 23:49
Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona... Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona... 23:49
Daha Eski
Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması! Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması! 23:49
Rize Bodrum'dan 3 puanla döndü! Rize Bodrum'dan 3 puanla döndü! 23:49
F.Bahçe'de flaş sakatlık! 2 yıldız oyuncu... F.Bahçe'de flaş sakatlık! 2 yıldız oyuncu... 23:49
Ryan Kent'e F.Bahçe'den piyango! Ryan Kent'e F.Bahçe'den piyango! 23:49
Mauro Icardi'nin gözü Hagi'de! Mauro Icardi'nin gözü Hagi'de! 23:49
Juventus'tan olay paylaşım! Arda Güler... Juventus'tan olay paylaşım! Arda Güler... 23:49