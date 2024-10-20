Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan faul isyanı!

Fenerbahçe Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho: "Maçtan önce rakibi analiz ediyoruz. Bu maç öncesinde yaptığımız gibi. Maçtan önce uzun zamanımız vardı, rakibimizin kaliteleri üzerinde durduk. Zor bir haftaydı bizim için. Sadece cuma günü tam takım çalıştık. Milli takımdaki oyuncular sadece rejenerasyon yaptılar.

"Oyuncular, saha içerisinde hatalar yapıyorlar. Bunu aramızda konuşmalıyız. İlk yediğimiz gol, konuştuğumuz bir goldü. Cuma günü bunu konuştuk. 2-1'den sonra iki tane net pozisyona girdik, maçı bitirebilirdik. Sebastian'ın şutu gol diye düşündüm olduğum açıdan ötürü. En-Nesyri'nin şutu da neredeyse gol oluyordu. Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası Djiku'yu sol beke çekmek zorunda kaldım. Mert Hakan'ı oyuna alamadım." ifadelerini kullandı.

"BAKALIM BİZİM STADYUMDA FAUL VERECEKLER Mİ?"

Yedikleri gol hakkında konuşan Mourinho, "İkinci gol bazı takımlar için faul, bazı takımlar için basit. Arkadan itme var. Bazı takımlar için faul oluyor. Bizim için olmadı. 2-2 bizim için üzücü sonuç. Bakalım bizim stadımızda rakip böyle bir gol attığında faul mü verilecek gol mü verilecek?" açıklamasını yaptı.