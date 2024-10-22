Fenerbahçe'de isyan ettiren rakamlar! İşte o çarpıcı istatistik
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler zorlu deplasmanda 2-2 berabere kalarak zirve yarışının 8 puan gerisine düştü. Mourinho'nun oynattığı futbol ve aldığı sonuçlar tepki toplarken sarı lacivertlilerin istatistikleri camiayı isyan ettirdi. İşte o çarpıcı rakamlar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Sürekli bunun için ağlıyorsunuz. Şimdi de Oğuz diyorsunuz. Şunu tavsiye ederim. Maçları efektif şekilde analiz edip anlayabilirsiniz" yanıtını vermişti.
Ancak rakamlar Mourinho'nun başarısızlığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ilk 8 hafta itibariyle hiçbir istatistikte ligin zirvesinde yer almıyor.
Buna karşın sarı-lacivertliler yüzde 50.1 topa sahip olarak ligde 12. sırada, 329 başarılı pasla da 10. sırada bulunuyor.
Maç başına sadece 9.5 top çalabilen Fener bu alanda ise 11. durumda.
Daha da vahimi Mourinho'nun ekibinin maç başına 7.6 ikili mücadele kazanma ve yüzde 51.3 ikili mücadele kazanma istatistiği ile ligin dibine demir atmış durumda.
Fener geçen sezon İsmail Kartal'la bu istatistiklerde zirvede yer alıyordu.
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