Fenerbahçe'de isyan ettiren rakamlar! İşte o çarpıcı istatistik

Jose Mourinho yönetiminde sezona çok iddialı başlayan ancak Samsunspor beraberliği ile lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de büyük isyan var.

Camianın hedef tahtasında ise hem oynattığı futbol hem aldığı sonuçlar hem de maç sonu açıklamaları ile Mourinho bulunuyor.