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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de isyan ettiren rakamlar! İşte o çarpıcı istatistik

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler zorlu deplasmanda 2-2 berabere kalarak zirve yarışının 8 puan gerisine düştü. Mourinho'nun oynattığı futbol ve aldığı sonuçlar tepki toplarken sarı lacivertlilerin istatistikleri camiayı isyan ettirdi. İşte o çarpıcı rakamlar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçe'de isyan ettiren rakamlar! İşte o çarpıcı istatistik

Jose Mourinho yönetiminde sezona çok iddialı başlayan ancak Samsunspor beraberliği ile lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de büyük isyan var.

Fenerbahçe'de isyan ettiren rakamlar! İşte o çarpıcı istatistik

Camianın hedef tahtasında ise hem oynattığı futbol hem aldığı sonuçlar hem de maç sonu açıklamaları ile Mourinho bulunuyor.

Fenerbahçe'de isyan ettiren rakamlar! İşte o çarpıcı istatistik

Tecrübeli hoca, Samsunspor beraberliğinin ardından basın toplantısında kendisine futbolcu tercihlerini soran gazetecilere, "İrfan kulübedeydi. Tadic oynadı.

Fenerbahçe'de isyan ettiren rakamlar! İşte o çarpıcı istatistik

Sürekli bunun için ağlıyorsunuz. Şimdi de Oğuz diyorsunuz. Şunu tavsiye ederim. Maçları efektif şekilde analiz edip anlayabilirsiniz" yanıtını vermişti.

Fenerbahçe'de isyan ettiren rakamlar! İşte o çarpıcı istatistik

Ancak rakamlar Mourinho'nun başarısızlığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor.

Fenerbahçe'de isyan ettiren rakamlar! İşte o çarpıcı istatistik

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ilk 8 hafta itibariyle hiçbir istatistikte ligin zirvesinde yer almıyor.

Fenerbahçe'de isyan ettiren rakamlar! İşte o çarpıcı istatistik

Buna karşın sarı-lacivertliler yüzde 50.1 topa sahip olarak ligde 12. sırada, 329 başarılı pasla da 10. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de isyan ettiren rakamlar! İşte o çarpıcı istatistik

Maç başına sadece 9.5 top çalabilen Fener bu alanda ise 11. durumda.

Fenerbahçe'de isyan ettiren rakamlar! İşte o çarpıcı istatistik

Daha da vahimi Mourinho'nun ekibinin maç başına 7.6 ikili mücadele kazanma ve yüzde 51.3 ikili mücadele kazanma istatistiği ile ligin dibine demir atmış durumda.

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