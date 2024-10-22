FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho mercek altında! İngilizler açıkladı

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun İstanbul'daki hayatı, İngilizler tarafından yakın takibe alındı. Tecrübeli çalıştırıcı, kendisini ziyarete gelen basın mensuplarına kaldığı yeri gezdirdi ve İstanbul'daki bir gününü anlattı.

Daily Mail, Mourinho'nun İstanbul'da kaldığı otele gittiğini ve Portekizli çalıştırıcı ile görüştüğünü açıkladı. Habere göre gecelik ücreti 1.000 Sterlin olan bir odada kalan Mourinho, her gün aynı yemekleri yiyor.