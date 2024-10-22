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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho mercek altında! İngilizler açıkladı

Bu sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevini üstlenen dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, İngilizler tarafından mercek altına alındı. Mou'nun İstanbul'daki hayatıyla ilgili şok detaylar ortaya çıktı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 11:15 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 11:15
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho mercek altında! İngilizler açıkladı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun İstanbul'daki hayatı, İngilizler tarafından yakın takibe alındı. Tecrübeli çalıştırıcı, kendisini ziyarete gelen basın mensuplarına kaldığı yeri gezdirdi ve İstanbul'daki bir gününü anlattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho mercek altında! İngilizler açıkladı

Daily Mail, Mourinho'nun İstanbul'da kaldığı otele gittiğini ve Portekizli çalıştırıcı ile görüştüğünü açıkladı. Habere göre gecelik ücreti 1.000 Sterlin olan bir odada kalan Mourinho, her gün aynı yemekleri yiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho mercek altında! İngilizler açıkladı

Jose'yi ziyarete giden İngiliz basın mensupları, otelin avlusunda teknik direktör ile karşılaştıklarında Portekizli'nin üzerinde sponsorluk anlaşması bulunan bir spor giyim markasının eşofman takımı ile dolaştığını ifade etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho mercek altında! İngilizler açıkladı

Mourinho, konuklarına "Evime hoş geldiniz" diyerek şaka yaptı ve ardından onlara oteli gezdirdi. Tecrübeli teknik direktör, sabahları şoförü onu Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'ne götürmeden önce düzenli olarak yüzdüğü bir havuzdan bahsetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho mercek altında! İngilizler açıkladı

61 yaşındaki teknik direktör, oteldeki akşam yemeğinde tavuk çorbası, margarita pizza, dondurma ve maden suyu tercih ediyor. Ayrıca belirtilene göre Mourinho'nun otelden birkaç yüz metre uzakta sevdiği bir dönerci bulunmakta.

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