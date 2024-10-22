FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho mercek altında! İngilizler açıkladı
Bu sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevini üstlenen dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, İngilizler tarafından mercek altına alındı. Mou'nun İstanbul'daki hayatıyla ilgili şok detaylar ortaya çıktı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 11:15 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 11:15
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Mourinho, konuklarına "Evime hoş geldiniz" diyerek şaka yaptı ve ardından onlara oteli gezdirdi. Tecrübeli teknik direktör, sabahları şoförü onu Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'ne götürmeden önce düzenli olarak yüzdüğü bir havuzdan bahsetti.
61 yaşındaki teknik direktör, oteldeki akşam yemeğinde tavuk çorbası, margarita pizza, dondurma ve maden suyu tercih ediyor. Ayrıca belirtilene göre Mourinho'nun otelden birkaç yüz metre uzakta sevdiği bir dönerci bulunmakta.
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