  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin'e büyük şok! Devre arasında...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, Allan-Saint Maximin takviyesiyle büyük yankı uyandırmıştı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, yönetime Fransız yıldızı üzecek bir talepte bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi...)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 11:34
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin'e büyük şok! Devre arasında...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin'e büyük şok! Devre arasında...

Sarı-lacivertlilerin gündem yaratan transferlerinden biriyse Allan Saint-Maximin oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin'e büyük şok! Devre arasında...

Kanarya, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli forması giyen Fransız kanat oyuncusunu 1 yıllığına kiraladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin'e büyük şok! Devre arasında...

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Saint-Maximin transferi için Al Ahli'ye 8 milyon Euro'luk kiralama bedelinin 4 taksitte ödeneceği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin'e büyük şok! Devre arasında...

Ayrıca yıldız oyuncunun maaşının Suudi Arabistan ekibi tarafından karşılanacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin'e büyük şok! Devre arasında...

Allan Saint-Maximin transferiyle gündem olan Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar da başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin'e büyük şok! Devre arasında...

Bazı bölgelere takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun talimatıyla harekete geçmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin'e büyük şok! Devre arasında...

MAXIMIN'İN YERİNE TRANSFER YAPILACAK

Hücumdaki sıkıntıları çözemeyen Portekizli çalıştırıcı, çareyi bu bölgeye takviye yapmakta buldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin'e büyük şok! Devre arasında...

Maximin'den solda istediği katkıyı alamayan Jose'nin Tadic'i sola çekeceği ve sağ kanada transfer istediği vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin'e büyük şok! Devre arasında...

Allan Saint-Maximin bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maçta süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin'e büyük şok! Devre arasında...

Fransız futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin'e büyük şok! Devre arasında...

Saint-Maximin'in Al Ahli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

G.Saray'ın eski aşkı yeniden gündemde! Beşiktaş da peşinde
Arda Güler: Vahadan çöle doğru
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Medina olmazsa onu alacak! Boca Juniors muhabiri, SABAH Spor'a açıkladı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den DEM'e uyarı: Uzattığım eli sabote edilmesin devlet terörle masaya oturmaz | Öcalan'a çağrı: Terörün bittiğini ilan et
Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden!
"Soğuk hava bize vız gelir!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! 12:07
Saint-Maximin'e büyük şok! Devre arasında... Saint-Maximin'e büyük şok! Devre arasında... 11:34
Icardi'nin menajeri: İtalya'ya dönmesi... Icardi'nin menajeri: İtalya'ya dönmesi... 10:56
Osimhen sahalara dönüyor! İşte o tarih Osimhen sahalara dönüyor! İşte o tarih 10:51
En-Nesyri'ye şaşırtan talip! En-Nesyri'ye şaşırtan talip! 10:19
"Soğuk hava bize vız gelir!" "Soğuk hava bize vız gelir!" 09:32
Daha Eski
Bugün hangi maçlar var?⚽ 15 Ekim Salı Bugün hangi maçlar var?⚽ 15 Ekim Salı 08:22
UEFA duyurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun golü... UEFA duyurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun golü... 01:45
UEFA duyurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun golü... UEFA duyurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun golü... 01:45
Galatasaray'dan 30 isimli kaleci listesi! 4 kişilik ekip kuruldu Galatasaray'dan 30 isimli kaleci listesi! 4 kişilik ekip kuruldu 01:37
Bizim Çocuklar İzlanda'da fırtına gibi esti! Bizim Çocuklar İzlanda'da fırtına gibi esti! 01:30
Montella: Türk yüreğiyle oynadılar! Montella: Türk yüreğiyle oynadılar! 01:30