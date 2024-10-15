FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Saint-Maximin'e büyük şok! Devre arasında...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, Allan-Saint Maximin takviyesiyle büyük yankı uyandırmıştı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, yönetime Fransız yıldızı üzecek bir talepte bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi...)
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Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Saint-Maximin transferi için Al Ahli'ye 8 milyon Euro'luk kiralama bedelinin 4 taksitte ödeneceği belirtildi.
Ayrıca yıldız oyuncunun maaşının Suudi Arabistan ekibi tarafından karşılanacağı kaydedildi.
Allan Saint-Maximin transferiyle gündem olan Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar da başladı.
Bazı bölgelere takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun talimatıyla harekete geçmeye hazırlanıyor.
MAXIMIN'İN YERİNE TRANSFER YAPILACAK
Hücumdaki sıkıntıları çözemeyen Portekizli çalıştırıcı, çareyi bu bölgeye takviye yapmakta buldu.
Maximin'den solda istediği katkıyı alamayan Jose'nin Tadic'i sola çekeceği ve sağ kanada transfer istediği vurgulandı.
Allan Saint-Maximin bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maçta süre aldı.
Fransız futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Saint-Maximin'in Al Ahli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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