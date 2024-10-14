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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Arda Güler Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan Arda Güler'in eski takımı Fenerbahçe'ye kiralanacağı öne sürülmüştü. İtalyan gazeteci Matteo Moretto, milli yıldızın sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 15:25
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Arda Güler Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

2023/24 sezonu başında 20 milyon Euro bonservis +10 milyon Euro bonus karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dünya çapında yankı uyandırmıştı.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Arda Güler Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

İspanyol devindeki ilk sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan milli yıldız, sezon sonuna doğru yükselen bir form grafiği çizmişti.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Arda Güler Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

Geride bıraktığımız sezon 12 maçta süre alan genç futbolcu, 6 gol atarak adından söz ettirmişti.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Arda Güler Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

2024/25 sezonunda çıktığı 10 maçta 291 dakika süre alan ve skor katkısı üretemeyen Arda'nın kiralık olarak takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Arda Güler Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

İspanyol basını ise geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin eski futbolcusunu kiralamak istediğini yazmıştı.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Arda Güler Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

AS kaynaklı haberde, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Arda Güler'i ocak ayında kiralamak için Real Madrid ile görüşeceği kaydedilmişti.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Arda Güler Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

Hatta Başkan Ali Koç'un da bizzat Arda ile görüşerek transfer için ikna etmeye çalışacağı aktarılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Arda Güler Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

Relevo muhabiri Matteo Moretto, Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Arda Güler Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

İtalyan gazeteci, Fenerbahçe iddialarına rağmen milli futbolcunun eflatın-beyazlılardan ayrılmaya niyetinin olmadığını söyledi.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Arda Güler Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

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Moretto ayrıca Real Madrid'in de Arda Güler'i takımda tutmak istediğini belirtti.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Arda Güler Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Arda Güler Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

19 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 45 milyon Euro.

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