TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Arda Güler Fenerbahçe'ye mi dönüyor?
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan Arda Güler'in eski takımı Fenerbahçe'ye kiralanacağı öne sürülmüştü. İtalyan gazeteci Matteo Moretto, milli yıldızın sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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2024/25 sezonunda çıktığı 10 maçta 291 dakika süre alan ve skor katkısı üretemeyen Arda'nın kiralık olarak takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.
İspanyol basını ise geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin eski futbolcusunu kiralamak istediğini yazmıştı.
AS kaynaklı haberde, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Arda Güler'i ocak ayında kiralamak için Real Madrid ile görüşeceği kaydedilmişti.
Hatta Başkan Ali Koç'un da bizzat Arda ile görüşerek transfer için ikna etmeye çalışacağı aktarılmıştı.
Relevo muhabiri Matteo Moretto, Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İtalyan gazeteci, Fenerbahçe iddialarına rağmen milli futbolcunun eflatın-beyazlılardan ayrılmaya niyetinin olmadığını söyledi.
TAKIMDAN AYRILMAYACAK
Moretto ayrıca Real Madrid'in de Arda Güler'i takımda tutmak istediğini belirtti.
Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
19 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 45 milyon Euro.
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