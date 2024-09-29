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Haberler Fenerbahçe

Akdeniz virajı

Sarı-lacivertliler, derbi sonrasında deplasmanda Antalyaspor'la oynayacak. Süper Lig’de gelecek haftayı bay geçecek, daha sonra da milli araya girecek F.Bahçe, Alex’li kırmızı-beyazlılar önünde 3 puan hedefliyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Akdeniz virajı

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Ligde geçtiğimiz hafta sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 yenilerek hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler, Antalyaspor karşısında telafi arayacak. Öte yandan ligde gelecek haftayı maç yapmadan bay geçecek olan sarı-lacivertliler, bir sonraki hafta da milli araya girecek. Jose Mourinho'nun takımı, 20 Ekim'deki Samsun deplasmanına kadar ligde maça çıkmayacak.

EVİNDE YENİLGİSİZ

Fenerbahçe'yi ağırlayacak Antalyaspor bu sezon sahasında yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon 3 iç saha maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Alex de Souza'nın takımı ligdeki 2 galibiyetini de evinde aldı. Antalyaspor sahasında Hatayspor'u 3-2, Adana Demirspor'u da 2-1 yenerken, Göztepe ile de 0-0 berabere kaldı. Alex'in öğrencileri evinde 5 gol atarken, kalesinde de 3 gol gördü. Fenerbahçe ise ligde çıktığı son 22 deplasman maçını kaybetmedi.

GÖZLER FORVETTE

F.Bahçe'de gözler forvet hattına çevrildi. US Gilloise maçında En-Nesyri ilk 11'de çıkmıştı. Galatasaray derbisinde ise Edin Dzeko başlamıştı. Bugünkü Antalyaspor maçının ilk 11'i için Dzeko'nun bir adım önde olduğu bildirildi.

İŞTE ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Piric, Mert, Thailsson, Veysel, Giray, Erdal, Kaluzinski, Larsson, Townsend, Djenepo, Samudio

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko

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