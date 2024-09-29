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Haberler Fenerbahçe

İki yakalama

Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'a yapılan saldırıyla ilgili 2 tutuklama oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı: "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde: Olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 06:50
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İki yakalama

Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'a yapılan saldırıyla ilgili 2 tutuklama oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı: "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde: Olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir."

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