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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe 81-56 Botaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Botaş'ı 81-56 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 17:12
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Fenerbahçe 81-56 Botaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezonun ilk maçında Botaş'ı konuk etti. İlk periyodu Ankara ekibi 17-19'lık skorla önde tamamlarken, sarı-lacivertliler ikinci periyotta etkili oyunuyla öne geçti ve soyunma odasına 38-36 önde girdi.

Konuk ekip üçüncü çeyreğe 8-0 seriyle başlayarak 38-44 öne geçti. Ev sahibinin maça yeniden ortak olmasıyla son çeyreğe 49-46'lık skorla girildi. Fenerbahçe, son periyoda 12-0'lık seriyle girerken farkı 20 sayının üzerine çıkardı. Sarı-lacivertliler parkeden 81-56'lık skorla galip ayrıldı.

Botaş'ta Khadijiah Cave 25 sayı, 10 ribaundluk performansla öne çıkan isim oldu. Fenerbahçe'de Emma Meesseman 18 sayı, 7 ribaund, Marieme Badiane 17 sayı, 9 ribaund ile galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Murat Ciner, Ramazan Sezer Baran, Gündoğan Ali Balaban

Fenerbahçe: Alperi Onar 9, Olcay Çakır Turgut 5, Julie Allemand 4, Emma Meesseman 18, Marieme Badiane 17, Sevgi Uzun 4, Nikolina Milic 12, Tilbe Şentürk 6, İdil Saçalır 6, Ayşe Yılmaz

Başantrenör: Valerie Garnier

Botaş: Khadijiah Cave 25, Monica Cuic 9, Breanna Richardson 16, Saliha Mandıracı 6, Rana Uçar, Gülşah Duman, İdil Yeniçulha, Buket Ünal

Başantrenör: Cemal İlker Gözeneli

1. Periyot: 17-19 (Botaş lehine)

Devre: 38-36 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 49 - 46 (Fenerbahçe lehine)

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