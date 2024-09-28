Fenerbahçe'de yeni dönem! Her şey sil baştan
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligin 6.haftasında oynanan Galatasaray derbisi ve Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan Union SG maçları sonrası önemli kararlar aldı. Yeni bir başlangıç isteyen Portekizli hoca, yeni oyun anlayışı, oyuncu tercihleri ve taktikler üzerine bir anlayış ile yoluna devam edecek. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Jose Mourinho, ekibiyle toplantı yaptı ve bazı değişiklikler yapma kararı aldı.
SİL BAŞTAN BAŞLANACAK
BECAO: Fenerbahçe formasıyla bir Avrupa Ligi maçında 15 ikili mücadele ile altı hava topu mücadelesi kazanan ve üç top kapan ilk oyuncu olan Rodrigo Becao, ilk 11'de forma giymeye devam edecek. Jose Mourinho, deneyimli oyuncuyu artık kulübede bekletmeyecek. Djiku ve Çağlar dönüşümlü oynayacak.
OOSTERWOLDE: Sezon başından bu yana Ferdi Kadıoğlu'nu arayan Fenerbahçe'de Oosterwolde sol bek gibi görünse de sol stoper oynuyordu. Union S.G maçında ilk defa bindirmelere başlayan Hollandalı oyuncu artık yeni göreviyle devam edecek. Sol stopere yakın değil sol kanatta çizgide daha çok bulunacak.
OSAYI SAMUEL: Mert Müldür'den çok memnun olmayan Jose Mourinho, Osayi Samuel'e görev vermeye başlayacak. Antalyaspor maçıyla birlikte ligde bundan sonra Mert Müldür kulübeye çekilecek. Osayi ile maçlara başlanacak.
AMRABAT: İsmail Yüksek'ten memnun olmasına rağmen Amrabat ile farklı bir oyun tarzına geçilecek. İsmail'in varlığında Oosterwolde defansı üçlüyordu. Şimdi ise Amrabat savunmanın arasına girerek oyun kuruyor ve Oosterwolde'yi ileri çıkarıyor. Ligin kalanında Amrabat-Fred ikilisini göreceğiz.
İRFAN CAN KAHVECİ: Geçen sezonun en skorer isimlerinden olan İrfan Can da artık daha fazla süre bulacak. Tadic ile sürekli olarak maça başlamayı düşünmeyen Portekizli teknik adam İrfan'a daha fazla şans verecek. Sol kanatta ise Saint Maximin forma bulmaya devam edecek.
EN-NESYRI: Oyuncusuna güvenen Mourinho, maç ritmini yakalamasını istiyor. Yıldız futbolcu ligde ilk 11'de başlamaya devam edecek. Union S.G maçında Faslı oyuncunun isteğinden ve mücadelesinden Mourinho son derece memnun kaldı.
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