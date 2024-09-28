Fenerbahçe'de yeni dönem! Her şey sil baştan

Jose Mourinho, ekibiyle toplantı yaptı ve bazı değişiklikler yapma kararı aldı.

SİL BAŞTAN BAŞLANACAK BECAO: Fenerbahçe formasıyla bir Avrupa Ligi maçında 15 ikili mücadele ile altı hava topu mücadelesi kazanan ve üç top kapan ilk oyuncu olan Rodrigo Becao, ilk 11'de forma giymeye devam edecek. Jose Mourinho, deneyimli oyuncuyu artık kulübede bekletmeyecek. Djiku ve Çağlar dönüşümlü oynayacak.