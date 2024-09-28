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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de yeni dönem! Her şey sil baştan

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligin 6.haftasında oynanan Galatasaray derbisi ve Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan Union SG maçları sonrası önemli kararlar aldı. Yeni bir başlangıç isteyen Portekizli hoca, yeni oyun anlayışı, oyuncu tercihleri ve taktikler üzerine bir anlayış ile yoluna devam edecek. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'de yeni dönem! Her şey sil baştan

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı 2-1 yendi.

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Fenerbahçe'de yeni dönem! Her şey sil baştan

Özellikle ilk yarıda oynanan futbol kimseyi memnun etmedi.Takım kazansa da o etkili futbolu ortaya koyamadı.

Fenerbahçe'de yeni dönem! Her şey sil baştan

Kalesinde devleşen Livakovic, maç sonu Kadıköy'de alkış aldı.

Fenerbahçe'de yeni dönem! Her şey sil baştan

Jose Mourinho, ekibiyle toplantı yaptı ve bazı değişiklikler yapma kararı aldı.

Fenerbahçe'de yeni dönem! Her şey sil baştan

SİL BAŞTAN BAŞLANACAK

BECAO: Fenerbahçe formasıyla bir Avrupa Ligi maçında 15 ikili mücadele ile altı hava topu mücadelesi kazanan ve üç top kapan ilk oyuncu olan Rodrigo Becao, ilk 11'de forma giymeye devam edecek. Jose Mourinho, deneyimli oyuncuyu artık kulübede bekletmeyecek. Djiku ve Çağlar dönüşümlü oynayacak.

Fenerbahçe'de yeni dönem! Her şey sil baştan

OOSTERWOLDE: Sezon başından bu yana Ferdi Kadıoğlu'nu arayan Fenerbahçe'de Oosterwolde sol bek gibi görünse de sol stoper oynuyordu. Union S.G maçında ilk defa bindirmelere başlayan Hollandalı oyuncu artık yeni göreviyle devam edecek. Sol stopere yakın değil sol kanatta çizgide daha çok bulunacak.

Fenerbahçe'de yeni dönem! Her şey sil baştan

OSAYI SAMUEL: Mert Müldür'den çok memnun olmayan Jose Mourinho, Osayi Samuel'e görev vermeye başlayacak. Antalyaspor maçıyla birlikte ligde bundan sonra Mert Müldür kulübeye çekilecek. Osayi ile maçlara başlanacak.

Fenerbahçe'de yeni dönem! Her şey sil baştan

AMRABAT: İsmail Yüksek'ten memnun olmasına rağmen Amrabat ile farklı bir oyun tarzına geçilecek. İsmail'in varlığında Oosterwolde defansı üçlüyordu. Şimdi ise Amrabat savunmanın arasına girerek oyun kuruyor ve Oosterwolde'yi ileri çıkarıyor. Ligin kalanında Amrabat-Fred ikilisini göreceğiz.

Fenerbahçe'de yeni dönem! Her şey sil baştan

İRFAN CAN KAHVECİ: Geçen sezonun en skorer isimlerinden olan İrfan Can da artık daha fazla süre bulacak. Tadic ile sürekli olarak maça başlamayı düşünmeyen Portekizli teknik adam İrfan'a daha fazla şans verecek. Sol kanatta ise Saint Maximin forma bulmaya devam edecek.

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