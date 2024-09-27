Dış basından Fenerbahçe - Union SG maçı değerlendirmesi

SUBINFO SPORTS 'Union Saint-Gilloise, Avrupa Ligi aşamasındaki ilk maçında inişli çıkışlı bir performans gösterdi ve Fenerbahçe'ye 2 - 1 yenildi. Union, Türkler tarafından tamamen yenilgiye uğratılmadan önce etkili bir başlangıç yapmıştı.'

'Brüksel ekibi maça hızlı başladı ve başlangıçtan itibaren bir fırsat yakaladı, ancak Franjo Ivanoviç birkaç santimetre ile gol fırsatını kaçırdı. Ivanoviç , başka bir pozisyonda ise rakibini iki hamleyle geçti fakat direğe takıldı.'