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Haberler Fenerbahçe

Dış basından Fenerbahçe - Union SG maçı değerlendirmesi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlar oynanırken temsilcilerimizden Fenerbahçe, Belçika takımı Union SG'yi ağırladı. Mücadeleyi 2 - 1 kazanan sarı lacivertliler Avrupa Ligi'ne güzel bir başlangıç yaptı. Nefes kesen karşılaşma, dış basına çeşitli başlıklarla yansıdı. İşte onlardan bazıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 14:01 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 14:05
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Dış basından Fenerbahçe - Union SG maçı değerlendirmesi

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 26 Eylül akşamı UEFA Avrupa Ligi'ndeki serüveninin açılış karşılaşmasına çıktı.

Dış basından Fenerbahçe - Union SG maçı değerlendirmesi

Belçika'nın başkent Brüksel ekibi Union SG ile karşılaşan sarı lacivertliler, kendi sahasından 2 - 1 galip ayrıldı.

Dış basından Fenerbahçe - Union SG maçı değerlendirmesi

Maçın gollerini Fenerbahçe için 26. dakikada Çağlar Söyüncü, 82. dakikada C. Burgess (K.K) kaydederken Union SG'nin 90+3'te R. Sykes ile bulduğu gol sonucu değiştirmeye yetmedi.

Dış basından Fenerbahçe - Union SG maçı değerlendirmesi

Çekişmeli geçen mücadelenin ardından dış basında değerlendirmeler yapıldı. İşte atılan başlıklar ve o ifadeler...

Dış basından Fenerbahçe - Union SG maçı değerlendirmesi

SUBINFO SPORTS

'Union Saint-Gilloise, Avrupa Ligi aşamasındaki ilk maçında inişli çıkışlı bir performans gösterdi ve Fenerbahçe'ye 2 - 1 yenildi. Union, Türkler tarafından tamamen yenilgiye uğratılmadan önce etkili bir başlangıç yapmıştı.'

Dış basından Fenerbahçe - Union SG maçı değerlendirmesi

'Brüksel ekibi maça hızlı başladı ve başlangıçtan itibaren bir fırsat yakaladı, ancak Franjo Ivanoviç birkaç santimetre ile gol fırsatını kaçırdı. Ivanoviç , başka bir pozisyonda ise rakibini iki hamleyle geçti fakat direğe takıldı.'

Dış basından Fenerbahçe - Union SG maçı değerlendirmesi

'Oyunun gidişatına rağmen skoru bulan taraf Fenerbahçe oldu. Korner sonrasında Çağlar Söyüncü, kale arkasında bulunarak Anthony Moris'i gafil avladı.'

Dış basından Fenerbahçe - Union SG maçı değerlendirmesi

7SUR7

'Bolca şanssızlık, gole ulaşamama ve yenilgi: Union, Avrupa Ligi'ne José Mourinho'nun yönettiği Fenerbahçe'ye yenilerek hayal kırıklığı ile başladı.'

Dış basından Fenerbahçe - Union SG maçı değerlendirmesi

'Saint-Gillois maçın başında üstün olmasına rağmen ilerleyen dakikalarda daha üstün olan Türklere boyun eğmek zorunda kaldı.'

Dış basından Fenerbahçe - Union SG maçı değerlendirmesi

WALFOOT

'Muazzam bir başlangıç yapıp sonradan maçtan kopan Union, Fenerbahçe karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.'

Dış basından Fenerbahçe - Union SG maçı değerlendirmesi

'İstanbul deplasmanında galibiyet için çıkan Brüksel ekibi, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı sağlam bir takım ile karşılaştı.'

Dış basından Fenerbahçe - Union SG maçı değerlendirmesi

SPORZA

'Union, maçın başlamasından sadece 15 saniye sonra Türk ceza sahasına ulaşmıştı. En iyi savunma saldırıdır diyen başkent ekibi hayal kırıklığına uğradı.'

Dış basından Fenerbahçe - Union SG maçı değerlendirmesi

'Fenerbahçe 25 dakika boyunca hiçbir şey yapmadı fakat Union kendini ödüllendirmeyi unuttu. Köşe vuruşundan sonra ceza sahasında kalan topu Söyüncü değerlendirmesini bildi.'

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