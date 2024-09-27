Dış basından Fenerbahçe - Union SG maçı değerlendirmesi
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlar oynanırken temsilcilerimizden Fenerbahçe, Belçika takımı Union SG'yi ağırladı. Mücadeleyi 2 - 1 kazanan sarı lacivertliler Avrupa Ligi'ne güzel bir başlangıç yaptı. Nefes kesen karşılaşma, dış basına çeşitli başlıklarla yansıdı. İşte onlardan bazıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 14:01 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 14:05
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Çekişmeli geçen mücadelenin ardından dış basında değerlendirmeler yapıldı. İşte atılan başlıklar ve o ifadeler...
SUBINFO SPORTS
'Union Saint-Gilloise, Avrupa Ligi aşamasındaki ilk maçında inişli çıkışlı bir performans gösterdi ve Fenerbahçe'ye 2 - 1 yenildi. Union, Türkler tarafından tamamen yenilgiye uğratılmadan önce etkili bir başlangıç yapmıştı.'
'Brüksel ekibi maça hızlı başladı ve başlangıçtan itibaren bir fırsat yakaladı, ancak Franjo Ivanoviç birkaç santimetre ile gol fırsatını kaçırdı. Ivanoviç , başka bir pozisyonda ise rakibini iki hamleyle geçti fakat direğe takıldı.'
'Oyunun gidişatına rağmen skoru bulan taraf Fenerbahçe oldu. Korner sonrasında Çağlar Söyüncü, kale arkasında bulunarak Anthony Moris'i gafil avladı.'
7SUR7
'Bolca şanssızlık, gole ulaşamama ve yenilgi: Union, Avrupa Ligi'ne José Mourinho'nun yönettiği Fenerbahçe'ye yenilerek hayal kırıklığı ile başladı.'
'Saint-Gillois maçın başında üstün olmasına rağmen ilerleyen dakikalarda daha üstün olan Türklere boyun eğmek zorunda kaldı.'
WALFOOT
'Muazzam bir başlangıç yapıp sonradan maçtan kopan Union, Fenerbahçe karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.'
'İstanbul deplasmanında galibiyet için çıkan Brüksel ekibi, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı sağlam bir takım ile karşılaştı.'
SPORZA
'Union, maçın başlamasından sadece 15 saniye sonra Türk ceza sahasına ulaşmıştı. En iyi savunma saldırıdır diyen başkent ekibi hayal kırıklığına uğradı.'
'Fenerbahçe 25 dakika boyunca hiçbir şey yapmadı fakat Union kendini ödüllendirmeyi unuttu. Köşe vuruşundan sonra ceza sahasında kalan topu Söyüncü değerlendirmesini bildi.'
DİĞER