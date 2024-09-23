Unutulan yıldızlar

Sarı lacivertlilerde sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Cenk Tosun, Levent Mercan ve Oğuz Aydın gibi yerli yıldızlar formayı unuttu. Jose Mourinho, bu isimlere forma şansı vermedi. Özellikle beklentilerin büyük olduğu ve Galatasaray'ın da istediği Oğuz Aydın 3 resmi maçta sadece 22 dakika süre alabildi. Aynı şekilde Cenk Tosun da 4 resmi maçta 54 dakika sahada kalabildi. Cenk, ligde ise 2 maçta 9 dakika oynayabildi.

AVRUPA LİGİ'NDE DE YOKLAR

Sol bekte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmesine karşın sezonun ilk transferi olan Levent Mercan tamamen geri planda kaldı. Levent bu sezon şimdiye kadar sadece bir lig maçında 9 dakika forma şansı bulabildi. Öte yandan Levent Mercan ve Oğuz Aydın, Avrupa Ligi maçları için UEFA kadrosuna da yazılmadı. Bir diğer transfer Filip Kostic ise UEFA listeleri verildikten sonra gelmişti. Kostic ayrıca henüz hazır olmadığı için son 2 maçta süre alamadı.

CENK TOSUN ELEŞTİRİSİ

Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un hiç süre alamaması eleştiri konusu oldu. Kariyeri boyunca Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda 5 gol atan Cenk, Jose Mourinho tarafından düşünülmedi. Özellikle ilk 60 dakikada skor 3-0 olunca forvet hamlesi beklense de tecrübeli forvet sahaya sürülmedi.

OĞUZ AYDIN ŞAŞKINLIĞI

Sezon başında Galatasaray'ın da istediği ancak Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Oğuz Aydın'ın hiç şans bulamaması şaşkınlık oluşturuyor. Hatta transfer sonrası Başkan Ali Koç'un taraftarlarla buluştuğu bir organizasyonda, Jose Mourinho'nun Oğuz Aydın'ı çok beğendiğini ifade etmişti. Ancak resmi maçlar başladığında beri 23 yaşındaki futbolcu, formayı tamamen unuttu.