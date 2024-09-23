  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Unutulan yıldızlar

Sezon başında kadroya katılan Cenk Tosun, Levent Mercan ve Oğuz Aydın gibi isimler, Mourinho’dan formayı almadı. Büyük umutlarla gelen yıldızlar yedek kulübesinden çıkamadı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Unutulan yıldızlar

Sarı lacivertlilerde sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Cenk Tosun, Levent Mercan ve Oğuz Aydın gibi yerli yıldızlar formayı unuttu. Jose Mourinho, bu isimlere forma şansı vermedi. Özellikle beklentilerin büyük olduğu ve Galatasaray'ın da istediği Oğuz Aydın 3 resmi maçta sadece 22 dakika süre alabildi. Aynı şekilde Cenk Tosun da 4 resmi maçta 54 dakika sahada kalabildi. Cenk, ligde ise 2 maçta 9 dakika oynayabildi.

AVRUPA LİGİ'NDE DE YOKLAR

Sol bekte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmesine karşın sezonun ilk transferi olan Levent Mercan tamamen geri planda kaldı. Levent bu sezon şimdiye kadar sadece bir lig maçında 9 dakika forma şansı bulabildi. Öte yandan Levent Mercan ve Oğuz Aydın, Avrupa Ligi maçları için UEFA kadrosuna da yazılmadı. Bir diğer transfer Filip Kostic ise UEFA listeleri verildikten sonra gelmişti. Kostic ayrıca henüz hazır olmadığı için son 2 maçta süre alamadı.

CENK TOSUN ELEŞTİRİSİ

Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un hiç süre alamaması eleştiri konusu oldu. Kariyeri boyunca Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda 5 gol atan Cenk, Jose Mourinho tarafından düşünülmedi. Özellikle ilk 60 dakikada skor 3-0 olunca forvet hamlesi beklense de tecrübeli forvet sahaya sürülmedi.

OĞUZ AYDIN ŞAŞKINLIĞI

Sezon başında Galatasaray'ın da istediği ancak Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Oğuz Aydın'ın hiç şans bulamaması şaşkınlık oluşturuyor. Hatta transfer sonrası Başkan Ali Koç'un taraftarlarla buluştuğu bir organizasyonda, Jose Mourinho'nun Oğuz Aydın'ı çok beğendiğini ifade etmişti. Ancak resmi maçlar başladığında beri 23 yaşındaki futbolcu, formayı tamamen unuttu.

İşte Mourinho'nun öne çıkan hataları!
Türk Telekom
DİĞER
Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen İstanbul’da nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler!
Başkan Erdoğan'dan ABD'de net mesaj: İsrail savaşı bölgeye yayıyor
F.Bahçe'de Ali Koç ile tarih tersten yazıldı!
Fenerbahçe'den Arjantinli yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Van Bronckhorst'tan Ajax maçı sözleri! Van Bronckhorst'tan Ajax maçı sözleri! 00:03
Kartal 3 puanı 90+3'te aldı! Kartal 3 puanı 90+3'te aldı! 00:03
Kartal evinde hata yapmadı! İşte güncel puan durumu Kartal evinde hata yapmadı! İşte güncel puan durumu 00:03
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:03
VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte o pozisyon VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte o pozisyon 00:03
Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı! Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı! 00:03
Daha Eski
F.Bahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve... F.Bahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve... 00:03
Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim 00:03
Osimhen yurt dışında gündeme oturdu! Osimhen yurt dışında gündeme oturdu! 00:03
Ferdi sinirlendi, rakiple tartıştı! Ferdi sinirlendi, rakiple tartıştı! 00:03
Jose'ye sert sözler: Gevezelik değil... Jose'ye sert sözler: Gevezelik değil... 00:03
Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! 00:03