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Gözler Medina’da
Derbide G.Saray karşısında alınan 3 gollü mağlubiyet sonrası orta sahadaki açıklar göze çarptı. Özellikle 8 numaradaki kopukluklar ve Szymanski'nin olumsuz performansı F.Bahçe'yi etkiledi. Yaz transfer döneminin son günlerinde Boca Juniors'tan Arjantinli orta saha Cristian Medina'yı çok isteyen Fenerbahçe, ocak ayında tekrar harekete geçecek. Orta sahada çift yönlü oynayabilen bir isim düşünen sarı-lacivertliler Medina konusunda ısrarcı olacak.
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