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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Futbolda dalga geçemezsiniz!

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe evinde konuk ettiği Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşmanın ardından konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 22:00 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 22:26
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Futbolda dalga geçemezsiniz!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

Jose Mourinho: "Bugün en önemli şey 3 puandı. Bu yeni formatta kaç puan almak gerek, bilemiyorsunuz. Yapılacak en iyi şey puanları toplamak. İlk yarı iyi başlayamadık, ikinci yarıya daha iyi başladık. Baskı yaptık, top kazandık. İkinci yarı oynadığımız oyunu beğendim. 2-0'dan sonra şunu söyleyeyim; futbolda dalga geçemezsiniz, geçerseniz futbol size ihanet etmez. Her takım savaşmaya devam eder. Kendi kendimize maçı garip duruma soktuk. 2-1'den sonra takım, oyunu kontrol altında tuttu. Edin topu tutmayı becerdi. Son 5 dakikada oyunu tuttuk. Futbolda dalga geçemezsiniz."

"EN-NESYRI ZORLANDI"

"Arkadan her kısa oyun kurduğumuzda bizi hataya zorladılar. Uzun top oynadığımızda ise En-Nesyri zorlandı, çünkü Burgess 2 metre boyunda. İki kanattan yeteri kadar etkili gelemedik. İlk golden sonra bu durum değişti. İkinci yarıya çok çok iyi başladık. Hem içeride hem dışarıda iyi pozisyonlar ürettik. Görmüş oldukları kırmızı kart, biraz yazık oldu. 2-0, bir kişi üstün oynamaktan daha iyi olabilirdi. Maçın bittiğini düşündük ama maç hakem düdük çalınca bitiyor. Kontrolü kaybettik, rahat davrandık ve son dakikaları kendimiz için zora soktuk." ifadelerini kullandı.

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