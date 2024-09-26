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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-1 Union Saint-Gilloise (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, Belçika ekibini 2-1 mağlup ederek 3 puanla başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 21:42 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 21:46
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Fenerbahçe 2-1 Union Saint-Gilloise (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'i 26. dakikada Çağlar Söyüncü ve Christian Burgess kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup etti.

Union Saint-Gilloise'in tek golünü 90+3. dakikada Ross Sykes kaydetti.

Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'ndeki yeni formata 3 puanla başladı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Ousseynou Niang penaltıdan yararlanamadı.

Union Saint-Gilloise'de Kevin Mac Allister 73. dakikada, Fenerbahçe'de ise Osayi Samuel 90. dakikada kırmızı kart gördü.

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CENGİZ ÜNDER İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de görevlendirildi.

Sezon başında transfer döneminde gönderilmesi gündeme gelen ancak Mourinho'nun takımda tuttuğu Cengiz, ligde 2 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

Cengiz Ünder, bu sezon ilk kez Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11'de oynatıldı.

İrfan Can Eğribayat sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin file bekçilerinden İrfan Can Eğribayat, yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Diz ağrısı yaşayan İrfan Can'ın yerine 17 yaşındaki genç kaleci Ömer Bircan Camcı kadroya dahil edildi.

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İRFAN CAN KAHVECİ KAPTAN OLARAK SAHADA

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, sahaya kaptan olarak çıktı.

Sarı-lacivertli takımda 4. sezonunu geçiren İrfan Can, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in yedek kulübesinde olması nedeniyle kaptanlık pazubendini koluna taktı.

YENİ TRANSFER AMRABAT İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, bu sezon ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu.

Transfer döneminin son bölümünde kadroya katılan tecrübeli orta saha oyuncusu, Kasımpaşa ve Galatasaray müsabakalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

OSAYİ-SAMUEL 4 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin deneyimli savunmacısı Bright Osayi-Samuel, 4 maç sonra kadroda yer aldı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan ve sırasıyla Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray müsabakalarında forma giyemeyen Osayi-Samuel, Union Saint-Gilloise maçıyla kadroya döndü.

Union Saint-Gilloise maçıyla 41 gün sonra yeniden kadroya dahil edilen Bright Osayi-Samuel, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

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TADİC İLK KEZ YEDEK BEKLEDİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, bu sezon ilk kez yedek soyundu.

Sarı-lacivertlilerin Sırp hücum oyuncusu, takımının bu sezon oynadığı 10 maçın tamamına ilk 11'de başlamıştı.

TRİBÜNLERDE YER YER BOŞLUKLAR DİKKATİ ÇEKTİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Union Saint-Gilloise maçına beklenen ilgiyi göstermedi.

Taraftarlar, sezon başından beri tüm maçlarda Kadıköy'ün tamamını doldururken, bu maçta yer yer boşluklar dikkati çekti.

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