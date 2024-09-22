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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Mourinho iddiasına yalanlama!

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray karşısında 3-1 kaybedilen derbi sonrası başkan Ali Koç ve Jose Mourinho'nun tartıştığı iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 22:58 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 22:59
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Fenerbahçe'den Mourinho iddiasına yalanlama!

Fenerbahçe Kulübü, Kadıköy'de oynanan ve Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetiyle sona eren derbinin devre arasında başkan Ali Koç'un Jose Mourinho ile tartıştığı iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama şu şekilde:

"Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir.

Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır.

Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz.

Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsulü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz."

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