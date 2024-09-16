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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den dev rekor! Kasımpaşa maçının ardından...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Kanarya bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşma sonrası flaş bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 10:48
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Fenerbahçe'den dev rekor! Kasımpaşa maçının ardından...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'den dev rekor! Kasımpaşa maçının ardından...

Kanarya bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe'den dev rekor! Kasımpaşa maçının ardından...

Fenerbahçe'nin gollerini 22. dakikada Allan Saint-Maximin ve 39. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

Fenerbahçe'den dev rekor! Kasımpaşa maçının ardından...

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacağı dev derbi öncesi hata yapmazken maçın ardından o flaş gerçek ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den dev rekor! Kasımpaşa maçının ardından...

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı.

Fenerbahçe'den dev rekor! Kasımpaşa maçının ardından...

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 25 galibiyet elde ederken, 7 kez de berabere kaldı.

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