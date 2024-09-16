Fenerbahçe'den dev rekor! Kasımpaşa maçının ardından...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kanarya bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Fenerbahçe'nin gollerini 22. dakikada Allan Saint-Maximin ve 39. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacağı dev derbi öncesi hata yapmazken maçın ardından o flaş gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 25 galibiyet elde ederken, 7 kez de berabere kaldı. Fenerbahçe, Süper Lig'deki en son yenilgisini 4 Kasım 2023'te Trabzonspor karşısında Kadıköy'de almıştı.