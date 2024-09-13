TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeliler bu habere kilitlendi! Medina düğümü çözülüyor
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Medina ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin sabırsızlıkla beklediği yıldız isimden kritik haber geldi. İşte detaylar...
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Haberin içeriğinde; Medina'nın Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'yle dün son bir görüşme yaptığını ve gitmek için izin talep ettiğini yazdı.
Medina için Boca'dan gelecek yanıta göre; Fenerbahçe'nin ocak ayı transferi de bir anlamda şekillenecek.
30 MAÇA ÇIKTI
Medina, Boca Juniors formasıyla sahalarda yer almaya devam ediyor.
Bu sezon Süperliga, Copa Argentina, Capa la Liga Playoffs, Copa la Liga, Copa Sudamericana ve Olimpiyat Oyuncuları olmak üzere toplamda 30 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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