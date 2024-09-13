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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeliler bu habere kilitlendi! Medina düğümü çözülüyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Medina ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin sabırsızlıkla beklediği yıldız isimden kritik haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeliler bu habere kilitlendi! Medina düğümü çözülüyor

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Cristian Medina'nın durumu bugün tam olarak netleşecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeliler bu habere kilitlendi! Medina düğümü çözülüyor

Sarı-lacivertlilerin son olarak 15 milyon dolar artı bonus ve bir sonraki satıştan %20 pay önerisine Boca Juniors'ın sıcak baktığı belirtilmiş ancak transferde net bir gelişme yaşanmamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeliler bu habere kilitlendi! Medina düğümü çözülüyor

Güney Amerika basınından "elcrackdeportivo"nun haberine göre; Arjantin ekibi, Fenerbahçe'ye bugün net olarak bir yanıt verecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeliler bu habere kilitlendi! Medina düğümü çözülüyor

Haberin içeriğinde; Medina'nın Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'yle dün son bir görüşme yaptığını ve gitmek için izin talep ettiğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeliler bu habere kilitlendi! Medina düğümü çözülüyor

Medina için Boca'dan gelecek yanıta göre; Fenerbahçe'nin ocak ayı transferi de bir anlamda şekillenecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeliler bu habere kilitlendi! Medina düğümü çözülüyor

30 MAÇA ÇIKTI

Medina, Boca Juniors formasıyla sahalarda yer almaya devam ediyor.

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