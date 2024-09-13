FENERBAHÇE HABERLERİ: Yönetimden flaş hamle! İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel...

Ancak İrfan'ın ise; 60 milyon TL'nin altında bir miktara imza atmak istemediği de gelen iddialar arasında.

Ocak 2021'de QPR'den 508 bin euroya alınan Osayi-Samuel ise 1.8 milyon euro kazanıyor. Osayi'ye de yönetim yeni mukavelede 2 milyon 750 bin euro önerecek.



