FENERBAHÇE HABERLERİ: Yönetimden flaş hamle! İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle iç transferde anlaşma sağlanamayan İrfan Can kahveci ve Osayi Samuel konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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15 milyon TL yıllık kazancı olan İrfan Can'a senelik 40 milyon TL'nin üzerinde bir ücret önerileceği öğrenildi.
Ancak İrfan'ın ise; 60 milyon TL'nin altında bir miktara imza atmak istemediği de gelen iddialar arasında.
Ocak 2021'de QPR'den 508 bin euroya alınan Osayi-Samuel ise 1.8 milyon euro kazanıyor. Osayi'ye de yönetim yeni mukavelede 2 milyon 750 bin euro önerecek.
Bu paraya sıcak bakan Osayi'nin sözleşmesine 'İngiltere'den teklif geldiğinde gidebilir' maddesi de koydurmak istediği gelen haberler arasında.
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