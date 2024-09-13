  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yönetimden flaş hamle! İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle iç transferde anlaşma sağlanamayan İrfan Can kahveci ve Osayi Samuel konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ:Yönetimden flaş hamle! İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel...

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci için somut adımlar atılmaya başlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ:Yönetimden flaş hamle! İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel...

Yönetim, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan iki oyuncunun menajerini çağırdı ve yeni kontrat için masaya oturma davetinde bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ:Yönetimden flaş hamle! İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel...

15 milyon TL yıllık kazancı olan İrfan Can'a senelik 40 milyon TL'nin üzerinde bir ücret önerileceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ:Yönetimden flaş hamle! İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel...

Ancak İrfan'ın ise; 60 milyon TL'nin altında bir miktara imza atmak istemediği de gelen iddialar arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ:Yönetimden flaş hamle! İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel...

Ocak 2021'de QPR'den 508 bin euroya alınan Osayi-Samuel ise 1.8 milyon euro kazanıyor. Osayi'ye de yönetim yeni mukavelede 2 milyon 750 bin euro önerecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ:Yönetimden flaş hamle! İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel...

Bu paraya sıcak bakan Osayi'nin sözleşmesine 'İngiltere'den teklif geldiğinde gidebilir' maddesi de koydurmak istediği gelen haberler arasında.

Zalewski gerçekleri ortaya çıktı! Transfer...
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
DİĞER
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda? (Muhtemel İlk 11'ler)
Narin'in annesi, amcası ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı! Kimler serbest bırakıldı?
F.Bahçe'de Medina düğümü çözülüyor!
Beşiktaş'a Mane müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor Townsend ile imzaladı! Antalyaspor Townsend ile imzaladı! 01:24
Antalyaspor Townsend ile imzaladı! Antalyaspor Townsend ile imzaladı! 01:23
Osimhen sahaya indi Osimhen sahaya indi 01:21
SPK’dan müjde SPK’dan müjde 01:21
Galatasaray Daikin şampiyon Galatasaray Daikin şampiyon 01:22
Townsend imzayı attı Townsend imzayı attı 01:23
Daha Eski
Bursaspor üst turda! Bursaspor üst turda! 22:28
Rabiot için kapışma! İmzayı atıyor Rabiot için kapışma! İmzayı atıyor 22:28
Zalewski transferinde şok gelişme! Zalewski transferinde şok gelişme! 22:28
G.Saray'a Ziyech şoku! F.Bahçe derbisinde... G.Saray'a Ziyech şoku! F.Bahçe derbisinde... 22:28
G.Saray'ın ilgilendiği yıldıza Beşiktaş kancası! G.Saray'ın ilgilendiği yıldıza Beşiktaş kancası! 22:28
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 22:41