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Futbola bir sponsor daha

Fenerbahçefutbol A takımı forma kol sponsorluğu için dün Alpet'le anlaşma imzaladı. Törene katılan genel sekreter Burak Kızılhan, "Futbol A takımımız ile Türkiye'nin en yüksek akaryakıt depolama sistemine sahip dağıtım şirketlerinden birisiyle beraberiz. F.Bahçe'nin sahadaki zaferlerini yeni sezonda şampiyonlukla taçlandırmasını bekliyoruz. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Futbola bir sponsor daha
Fenerbahçe, futbol A takımı forma kol sponsorluğu için dün Alpet'le anlaşma imzaladı. Törene katılan genel sekreter Burak Kızılhan, "Futbol A takımımız ile Türkiye'nin en yüksek akaryakıt depolama sistemine sahip dağıtım şirketlerinden birisiyle beraberiz. F.Bahçe'nin sahadaki zaferlerini yeni sezonda şampiyonlukla taçlandırmasını bekliyoruz. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.
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